Суд взыскал с «Норникеля» 146 млрд рублей за разлив топлива на ТЭЦ-3

Суд частично удовлетворил иск Росприроднадзора к Норильско-таймырской энергетической компании (НТЭК), дочернему предприятию «Норникеля». Ведомство требовало взыскать 148 млрд рублей штрафа за ущерб природе при разливе солярки на норильской ТЭЦ-3.
Напомним, 29 мая из-за аварии на ТЭЦ-3, расположенной в Норильске и принадлежащей Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК), разлились более 21 тысячи тонн дизельного топлива. Нефтепродукты попали в почву и водоемы и могли дойти до Карского моря, площадь загрязнения составила 180 тысяч квадратных метров. По факту разлива вводился режим чрезвычайной ситуации федерального характера, а экологи назвали аварию крупнейшей экологической катастрофой в русской Арктике. По оценкам некоторых специалистов, для полного восстановления пострадавших земель могут потребоваться десятки лет.
Роспотребнадзор оценил ущерб от аварии в 148 млрд рублей, а сама НТЭК — в 21,4 млрд рублей. В октябре 2020 года ведомство потребовало взыскать сумму с компании через суд, разбирательство продолжалось около четырех месяцев.
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