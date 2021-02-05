Добрые новости
05 февраля,
2021
1
фото
Новости

Суд взыскал с «Норникеля» 146 млрд рублей за разлив топлива на ТЭЦ-3

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Суд частично удовлетворил иск Росприроднадзора к Норильско-таймырской энергетической компании (НТЭК), дочернему предприятию «Норникеля». Ведомство требовало взыскать 148 млрд рублей штрафа за ущерб природе при разливе солярки на норильской ТЭЦ-3.

Река Амбарная, загрязненная нефтепродуктами
Река Амбарная, загрязненная нефтепродуктами

Исковые требования удовлетворить частично. Взыскать 146,177 млрд рублей, в том числе в доход государства — 145,492 млрд рублей, — цитирует судью ТАСС. — Удовлетворению исковых требований в оставшейся части отказать.


Напомним, 29 мая из-за аварии на ТЭЦ-3, расположенной в Норильске и принадлежащей Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК), разлились более 21 тысячи тонн дизельного топлива. Нефтепродукты попали в почву и водоемы и могли дойти до Карского моря, площадь загрязнения составила 180 тысяч квадратных метров. По факту разлива вводился режим чрезвычайной ситуации федерального характера, а экологи назвали аварию крупнейшей экологической катастрофой в русской Арктике. По оценкам некоторых специалистов, для полного восстановления пострадавших земель могут потребоваться десятки лет.

Роспотребнадзор оценил ущерб от аварии в 148 млрд рублей, а сама НТЭК — в 21,4 млрд рублей. В октябре 2020 года ведомство потребовало взыскать сумму с компании через суд, разбирательство продолжалось около четырех месяцев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Геофизики нашли опасные аномалии в двух хранилищах «Норникеля»
«Норильск называют северной Чечней, и это не преувеличение»

Репортаж «Новой газеты» «Ржавчина. Как «Норникель» перерабатывает Таймыр в чистую прибыль»

Эколог о катастрофе на Таймыре: Из-за движения вечной мерзлоты надо принимать меры на всех арктических объектах
«Норникель» вышел из состава России? Заявление СМИ, входящих в «Синдикат-100»

«Норникель» запретил депутату вывезти образцы загрязненной воды на экспертизу
Forbes: Потанин потерял 3,6 млрд долларов из-за аварий на «Норникеле»

Ученые из Томска предложили помощь в ликвидации последствий аварии в Норильске

В Норильске и на Таймыре ввели режим ЧС из-за разлива дизельного топлива

Путин ввел режим ЧС федерального уровня из-за разлива 21 тыс. тонн дизтоплива в Красноярском крае


Рассказываем о том, что важно. ПОДДЕРЖИ ТВ2

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.