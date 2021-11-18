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Суд взыскал с кемеровских оппозиционеров 700 тысяч за работу полиции на зимних митингах

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Центральный районный суд Кемерова взыскал 700 тысяч рублей с пятерых сторонников Алексея Навального, признанных организаторами акций протеста 23 и 31 января. Их обязали выплатить компенсацию областному управлению МВД за работу полицейских в их выходные дни, сообщает Тайга.инфо со ссылкой на юриста Сергея Чувичкина.

Автор:  Тайга.инфо

Ответчиками по иску полиции выступали экс-координатор кемеровского штаба Навального* Станислав Калиниченко, бывшие активисты штаба Елизавета Славинская, Алена Сурова и Владимир Чигарев, а также видеоблогер Алена Михайлова-Чадаева.

«Взыскать солидарно 353 тыс. рублей, с Елизаветы Славинской 287 тыс. в счет возмещения причиненного вреда [в пользу управления МВД]. Взыскать [в пользу ЦХиСО] солидарно 25 тыс., с Елизаветы Славинской — 26 тыс.», — цитирует Тайга.инфо решение суда. Сторона защиты планирует обжаловать это постановление.

На прошлой неделе стало известно, что региональное управление МВД подало к активистам второй иск, в нем силовики требуют взыскать с кемеровских оппозиционеров еще 750 тысяч. Таким образом, всего с соратников Навального требуют почти 1,5 млн рублей. Решение по второму иску полиции пока не вынесено. 

Как писала «Тайга.инфо», для работы на протестном митинге 23 января в Кемерове задействовали 157 сотрудников (из них только 128 получили компенсацию на общую сумму 356,9 тыс. рублей). На митинге 31 января работали 150 полицейских (выплаты на общую сумму в 289 тыс. получили только 120 человек).

Напомним, 9 ноября кемеровская полиция пришла с обысками в квартиры экс-сотрудников местного штаба Навального Елизавете Славинской и Дмитрию Диденко, а также бывшей волонтерке штаба Дарье Романчук. В Новокузнецке обыски прошли у активиста движения «Весна» Федора Регузова и экс-кандидата в Госдуму Дениса Шакина. Визиты полицейских были связаны с делом об экстремистском сообществе, возбужденном против Алексея Навального и его соратников.

Ранее суд удовлетворил иск омской полиции к местным оппозиционерам, признанным организаторами митинга в поддержку политика Алексея Навального 23 января. Они должны будут выплатить за работу силовиков на митинге 450 тысяч рублей. Аналогичные иски силовики подали против оппозиционеров в других городах. Так, в Кирове, Уфе, Омске, Пензе и Ярославле суды взыскали с активистов суммарно более 5,8 млн рублей. В Новосибирске полиция требует с активистов компенсацию в 5,8 млн, а в Кемерове местные полицейские оценили свои расходы в 700 тысяч.

*Штабы Навального внесены Росфинмониторингом в перечень организаций, причастных к терроризму и экстремизму, 30 апреля 2021 года

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