Суд взыскал с ПАО «ТРК» компенсацию за убитую током корову

Кировский районный суд обязал ПАО «ТРК» возместить ущерб за убитую током корову. Сумма ущерба составила 63 тысячи рублей, сообщает пресс-служба суда.
«Гражданин обратился в суд с исковым заявлением к ПАО «ТРК» о возмещении материального ущерба, упущенной выгоды, компенсации морального вреда, в котором указал, что в мае 2020 года принадлежащая истцу корова была убита током в результате обрыва провода электропередачи. В результате гибели коровы истцу был причинен материальный и моральный ущерб», — говорится в сообщении.
В итоге суд отказал истцу в возмещении морального вреда и упущенной выгоды, обязав компанию выплатить только имущественный вред в размере 63 тысяч рублей.
Решение вступило в законную силу.