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05 апреля,
2021
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Суд взыскал с ПАО «ТРК» компенсацию за убитую током корову

ТВ2
ТВ2
6 часов назад

Кировский районный суд обязал ПАО «ТРК» возместить ущерб за убитую током корову. Сумма ущерба составила 63 тысячи рублей, сообщает пресс-служба суда.

Суд взыскал с ПАО «ТРК» компенсацию за убитую током корову

«Гражданин обратился в суд с исковым заявлением к ПАО «ТРК» о возмещении  материального ущерба, упущенной выгоды, компенсации морального вреда, в котором указал, что в мае 2020 года принадлежащая истцу корова была убита током в результате обрыва провода электропередачи. В результате гибели коровы истцу был причинен материальный и моральный ущерб», — говорится в сообщении.


В итоге суд отказал истцу в возмещении морального вреда и упущенной выгоды, обязав компанию выплатить только имущественный вред в размере 63 тысяч рублей.


Решение вступило в законную силу.

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