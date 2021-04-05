Суд взыскал с ПАО «ТРК» компенсацию за убитую током корову

«Гражданин обратился в суд с исковым заявлением к ПАО «ТРК» о возмещении материального ущерба, упущенной выгоды, компенсации морального вреда, в котором указал, что в мае 2020 года принадлежащая истцу корова была убита током в результате обрыва провода электропередачи. В результате гибели коровы истцу был причинен материальный и моральный ущерб», — говорится в сообщении.





В итоге суд отказал истцу в возмещении морального вреда и упущенной выгоды, обязав компанию выплатить только имущественный вред в размере 63 тысяч рублей.





Решение вступило в законную силу.