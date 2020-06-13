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13 июня,
2020
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Суд вынес приговор томичу, который вбрасывал фальшивые деньги в банкоматы

ТВ2
ТВ2
9 часов назад

Заводский районный суд города Кемерово вынес приговор участникам межрегиональной группы фальшивомонетчиков, сообщает пресс-служба регионального УМВД. Томич и два его подельника изготавливали фальшивые купюры и сбывали их через банкоматы. 

Суд вынес приговор томичу, который вбрасывал фальшивые деньги в банкоматы
Фото: https://42.мвд.рф

Группу фальшивомонетчиков обвинили в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 186 УК РФ «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг».  Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.

Фигуранты разработали схему сбыта фальшивок через банкоматы. Для этого они приобрели партию заготовок поддельных денежных знаков в Интернете и доработали их самостоятельно, имитируя элементы защиты. В различных торговых точках города Кемерово подельники через терминалы вносили фальшивые деньги на банковские карты, оформленные на подставных лиц. Далее уже в других местах они снимали со счетов настоящие купюры, — сообщает пресс-служба УМВД по региону. 

Отмечается, что по такой схеме фигуранты сбыли 60 фальшивок и обналичили 300 тысяч  рублей.


По решению суда одного из фигурантов приговорили к четырем годам лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года. Еще двое фигурантов предстали перед судом в Кузбассе после рассмотрения уголовного дела по аналогичным преступлениям в Томске. Заводский районный суд признал их виновными и приговорил к двум годам и двум месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

По данным ведомства, в 2020 году в Кемеровской области возбудили 67 уголовных дел по ст. 186 УК РФ «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг».

Как отличить настоящую купюру от поддельной?

  • обязательно проверяйте водяные знаки, которые можно увидеть, посмотрев купюру на просвет;
  • защитная нить может быть в виде сплошной линии или пунктира;
  • на ощупь надпись «билет банка России», расположенная в верхнем углу банкноты, и номер купюры должны быть рельефными;
  • серия банкнот состоит из двух букв, а номер – из семи цифр;
  • на банкнотах достоинством 100, 500, 1000 и 5000 рублей (выпущенных после 2004 года) имеется микроперфорация в виде номинала купюры. 

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