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Суд вынес приговор сотруднице интерната, где погиб 15-летний Женя Ерошевский

ТВ2 Юлия Фаллер

Молчановский районный суд вынес приговор сотруднице интерната Валентине Клевцовой. Ее признали виновной по двум статьям: 156 УК РФ - ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию и по части 2 статьи 109 УК РФ - причинение смерти по неосторожности. Год назад в Тунгусовском доме-интернате нашли тело 15-летнего Жени Ерошевского, мальчик умер от асфиксии. 

В судебном заседании подсудимая вину в совершении преступлений признала полностью, говорится на сайте суда. 

Судья в Молчаново Александр Дайнеко вынес наказание Валентине Клевцовой в виде ограничения свободы сроком на три года. 

По информации ТВ2, Валентина Клевцова не может официально работать и не должна покидать Молчановский район. Ей придется отмечаться в госоргане, который осуществляет надзор за отбыванием.   

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Автор:  Фото с камер наблюдения
Автор:  Фото с камер наблюдения

В декабре 2020 года в областном государственном казенном учреждении для умственно отсталых детей «Тунгусовский детский дом-интернат» погиб 15-летний Женя Ерошевский. По словам адвоката Юлии Копейкиной, защищающей другого воспитанника Максима Степанищева, Максим сел на Женю по поручению одного из сотрудников и просидел на нем 17 минут. О том, как и почему произошла трагедия, мы сняли документальный фильм.

Максима обвиняют по ст. 109 ч. 1 УК РФ «причинение смерти по неосторожности». Спустя год суд вынес решение ограничить свободу Клевцовой сроком на три года. 

На камерах видеозаписи, которые установлены в интернате, Валентина Клевцова бьет Женю пластмассовой палкой от пирамидки. У него в тот момент был приступ. Мальчик только успевает отбиваться ногами, руки у него связаны. Валентина Клевцова загоняет Женю в угол. В комнату приходят другие воспитанники интерната.

В смерти Жени обвиняют бывшую сотрудницу Валентину Клевцову и бывшего воспитанника Максима Степанищева. Но в комнате для занятий в интернате находились воспитатель Динара Горельская и фельдшер Людмила Адамсон. На камерах Динара Горельская подводит других детей к Жене и показывает, как нужно держать ему ноги. 

В своих показаниях директор интерната Нина Куличенко и специалист по социальной работе Светлана Былина нигде не упоминают, что Динара Горельская подводит других детей к Жене и показывает, как нужно его держать.

Пенсионерка Клевцова работала в интернате с 1994 года. После смерти Жени ее уволили. Свою вину Клевцова признала. 

Суд над Максимом продолжается. 

Подробности этой истории мы писали в материалах Смерть в интернате: что произошло в Тунгусово в интернате для детей с ментальными расстройствами, Невиновный виновный

и Убийство в интернате

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