Суд вынес приговор псковской журналистике Светлане Прокопьевой. Заявление Синдиката-100

Состоялось решение суда по делу журналиста Светланы Прокопьевой. Прокуратура просила 6 лет заключения. Суд, как водится, смягчил. Всего лишь штраф в 500.000 рублей. Гуманизм.



Светлану судили по статье об оправдании терроризма за высказанное в эфире мнение о том, что по мере уничтожения в стране возможностей для легальной оппозиционной деятельности создаются стимулы к тому, чтобы недовольство облекалось в нелегальные формы, в том числе – и терроризм. Разумеется, только больному мозгу в этом мнении может привидеться оправдание терроризма. Однако же наши правоохранительная и судебная системы больны давно и серьезно. Приговор журналисту Светлане Прокопьевой – очередной симптом этой болезни.





Показательно, что судебный вердикт вынесен с опорой на липовую экспертизу«эксперта-лингвиста» Хакасского государственного университета Юлии Бойковой, не уполномоченной вузом проводить от его имени какие-либо экспертизы. На это прямо было указанно в ответе ХГУ на адвокатский запрос защиты Прокопьевой, как и на то, что бланки, на которых представлено заключение, не соответствуют бланку университета.