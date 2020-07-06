Суд вынес приговор псковской журналистике Светлане Прокопьевой. Заявление Синдиката-100
Окружной военный суд в Пскове признал журналистку Светлану Прокопьеву виновной в оправдании терроризма. Мы публикуем заявление СМИ, входящих в Синдикат-100.
Состоялось решение суда по делу журналиста Светланы Прокопьевой. Прокуратура просила 6 лет заключения. Суд, как водится, смягчил. Всего лишь штраф в 500.000 рублей. Гуманизм.
Светлану судили по статье об оправдании терроризма за высказанное в эфире мнение о том, что по мере уничтожения в стране возможностей для легальной оппозиционной деятельности создаются стимулы к тому, чтобы недовольство облекалось в нелегальные формы, в том числе – и терроризм. Разумеется, только больному мозгу в этом мнении может привидеться оправдание терроризма. Однако же наши правоохранительная и судебная системы больны давно и серьезно. Приговор журналисту Светлане Прокопьевой – очередной симптом этой болезни.
Показательно, что судебный вердикт вынесен с опорой на липовую экспертизу«эксперта-лингвиста» Хакасского государственного университета Юлии Бойковой, не уполномоченной вузом проводить от его имени какие-либо экспертизы. На это прямо было указанно в ответе ХГУ на адвокатский запрос защиты Прокопьевой, как и на то, что бланки, на которых представлено заключение, не соответствуют бланку университета.
Светлана Прокопьева – профессиональный журналист. Она выполняла в эфире свою работу. Качественно, как это делает всегда. Сегодняшний приговор – это приговор за профессию и предупреждение всем, кто в этой профессии работает. Нам сегодня говорят – можем уже не подбрасывать наркотики, как Голунову. А просто бросать в тюрьму за слова, за мнение.
Для приговора выбрано правильное время. Сразу после правки Конституции. Нам говорят – вот новая правовая реальность, в которой вы будете жить.
«Синдикат-100» выражает поддержку Светлане Прокопьевой. Мы требуем отмены позорного приговора и полного оправдания Светланы.
Дело в отношении журналистки Светланы Прокопьевой завели после того, как она в прямом эфире псковского «Эха Москвы» прочла свою колонку о Михаиле Жлобицком, — 17-летнем анархисте, подорвавшем себя у входа в задние ФСБ по Архангельской области. В колонке Светлана заявила, что государство «само воспитало» поколение граждан, которые с ним борются.
Третьего июля прокурор запросил для журналистки шесть лет лишения свободы. Вечером того же дня в Москве на Лубянской площади начались одиночные пикеты в поддержку обвиняемой. Полицейские задержали 17 человек, в том числе Илью Азара и других журналистов.
Виновной себя Светлана не признает и о сказанном не жалеет. «Все, что сейчас происходит, подтверждает правоту моей колонки: государство относится к своим гражданам жестко, даже жестоко. На самом деле многие об этом говорили, но никто не прислушивался до сих пор. Как и ко многим другим предупреждениям независимых журналистов, — говорила Светлана Прокопьева в интервью ТВ2. — Мы же постоянно писали про то, как сжимается остаток свободы в России. Вот сейчас дошла до меня очередь. Потом дойдет еще до кого-то, если это не остановят».
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