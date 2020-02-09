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09 февраля,
2020
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Суд вынес приговор мужчине, который утюгом прижег лицо своей матери

ТВ2
ТВ2
1 день назад

Первомайский районный суд Томской области признал 29-летнего местного жителя виновным в издевательствах над собственной матерью. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Суд вынес приговор мужчине, который утюгом прижег лицо своей матери

В ходе суда выяснилось, что в ноябре 2019 года подсудимый, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, пришел к своей матери, которая после перенесенного заболевания стала маломобильна и нуждалась в постоянном уходе. Потребовав от матери сигареты и получив отказ, подсудимый раскаленным утюгом прижег сначала половину лица, а затем плечо и голень ноги пожилой женщины. После этого подсудимый плоскогубцами сломал матери палец правой руки. Издевательства прекратила вернувшаяся домой дочь потерпевшей, которая выгнала брата и вызвала сотрудников полиции.


Подсудимый признал свою вину в содеянном. В итоге суд приговорил виновного к одному году и шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Приговор в законную силу пока не вступил.

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