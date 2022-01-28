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Суд вынес приговор директору «Промпереработки», которая неправильно утилизировала аграрные отходы под Томском

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Томский районный суд вынес приговор в отношении директора общества с ограниченной ответственностью «Промпереработка». Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ (незаконное предпринимательство). Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Напомним, в 2018 году после жалоб томичей на зловонный запах департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды выяснил, что источником запаха были лагуны-накопители жидких отходов животноводства. СК возбудил уголовное дело в отношении компании «Промпереработка».

«В ходе суда выяснилось, что в период с июля 2016 года по июль 2018 года 34–летняя женщина, являясь директором коммерческой организации и достоверно зная об отсутствии у возглавляемой ей организации необходимой лицензии, а также технологических и производственных ресурсов, организовала и осуществляла деятельность по сбору, транспортированию, обработке и размещению отходов животноводства и птицеводства», — говорится в сообщении.

По ее указанию отходы со свиноводческого комплекса и птицеферм в поселке Рассвет и Заречный, селе  Малиновка Томского района размещались в пруде-накопителе, на земельном участке в  окрестностях деревни Кусково, а также в других неустановленных местах на территории региона, где незаконно хранились. В результате такого незаконного предпринимательства был получен доход на сумму свыше 20 миллионов рублей.

В итоге суд приговорил виновную к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Приговор не вступил в законную силу.

По данным "СПАРК-Интерфакс" ООО "Промпереработка" зарегистрировано в 2015 году в селе Нижняя Тавда Тюменской области, где находится один из свинокомплексов "Сибагро". Учредителем "Промпереработки" является АО "Финансово-промышленная группа "Тезаурум", также аффилированное с "Сибагро".

"Сибагро" (ранее - "Сибирская аграрная группа") - вертикально интегрированный агропромышленный холдинг, основанный в Томске в 2000 году. Объединяет 14 животноводческих и мясоперерабатывающих предприятий в Уральском, Сибирском, Центральном и Дальневосточном федеральном округах. - вертикально интегрированный агропромышленный холдинг, который включает пять свинокомплексов в Томской, Свердловской, Тюменской областях, Красноярском крае и Бурятии, два мясоперерабатывающих завода в Томской и Кемеровской областях, птицефабрику в Томской области.

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