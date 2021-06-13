Суд ввел наблюдение над компанией «Томгипротранс» в рамках дела о банкротстве

Томский Арбитражный суд ввел наблюдение в отношении ОАО «Томгипротранс» в рамках дела о банкротстве. Ранее СК завел в отношении компании уголовное дело о невыплате зарплат.





На сайте суда сообщается, что над компанией утвержден временный управляющий. Иск подала инвестиционная компания «Ридиум», заявившая о долге в два миллиона рублей. Суд признал требования «Ридиума» обоснованными.





Ранее Агентство новостей ТВ2 сообщало, что областной следственный комитет возбудил уголовное дело по факту невыплаты зарплаты сотрудникам ОАО «Томгипротранс». По данным CK, долг предприятия перед сотрудниками составлял 420 тысяч рублей. Прокуратура же сообщала о задолженности около 10 миллионов рублей. Предприятию назначен административный штраф в размере 31 тысячи рублей.







«Томгипротранс» — Томский проектно-изыскательский институт транспортного строительства, основанный в 1935 году. Это один из старейших институтов в Сибири и первый проектный институт в городе Томске. Институт разрабатывал, например, схему улично-дорожной сетки Томска и проектно-сметную документацию для строительства спортивной трассы вокруг стадиона «Буревестник»​.

