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18 апреля,
2021
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Суд в Тюмени оштрафовал стрежевчанина, который пытался в поезде дать взятку полицейскому

ТВ2
ТВ2
5 часов назад

В Тюменской области осудили жителя Стрежевого, который в пассажирском поезде предложил сотруднику полиции взятку. Об этом сообщает пресс-служба УТ МВД России по УРФО. 

Суд в Тюмени оштрафовал стрежевчанина, который пытался в поезде дать взятку полицейскому

6 июня прошлого года в вагоне пассажирского поезда № 377 сообщением «Новый Уренгой – Казань» транспортные полицейские заметили мужчину, который распивал в вагоне алкоголь. Нарушитель сразу был доставлен в купе проводника для составления протокола по статье 20.20 КоАП РФ.


«В ходе составления административного протокола мужчина предложил сотруднику полиции взятку в размере 1000 рублей за несоставление указанного протокола. Полицейский от взятки отказался и незамедлительно сообщил о происшествии своему руководству. Злоумышленник был доставлен в транспортную полицию. Было установлено, что мужчина, 1973 года рождения, следовал от станции Демьянка до Тюмени, где планировал сделать пересадку и отправиться домой в город Стрежевой Томской области», — говорится в сообщении.


В итоге в отношении стрежевчанина было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 1 статьи 291.2 УК РФ и передано в мировой суд. Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде штрафа.

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