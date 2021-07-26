Суд в Томске рассмотрит дело томича, обвиняемого в убийстве на Хардиковой заимке

Прокуратура направила в Томский областной суд уголовное дело об убийстве двух мужчин и умышленном уничтожении имущества почти на 20 миллионов рублей на территории охотничьего хозяйства «Хардикова заимка». Об этом сообщается на сайте облпрокуратуры.

Ранее сообщалось, что в мае прошлого года на территории базы «Хардикова заимка», расположенной в Томском районе Томской области, произошел пожар. После пожара были обнаружены тела двоих сотрудников базы с огнестрельными ранениями. Тогда следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц».

«По версии следствия, 7 мая 2020 года 41-летний житель областного центра прибыл на территорию охотхозяйства «Хардикова заимка». В ходе конфликта, возникшего с заведующим хозяйством и его знакомым, злоумышленник осуществил два выстрела из принесенного с собой огнестрельного оружия, причинив обоим потерпевшим смертельные ранения. После этого обвиняемый поджег находившиеся на территории заимки строения и сооружения», — говорится в сообщении.

В результате пожара уничтожены имущество охотхозяйства и владельца заимки на сумму свыше 19,5 млн рублей, а также деревья на сумму свыше 330 тысяч рублей.

Отмечается, что мужчина обвиняется сразу по четырем статьям: «Убийство двух лиц», «Умышленное уничтожение имущества», «Уничтожение лесных насаждений» и «Незаконное хранение взрывчатых веществ».