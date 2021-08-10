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Главная Новости Суд в Стрежевом приговорил бывшего начальника угрозыска к семи годам колонии за получение взятки от сутенеров
Новости

Суд в Стрежевом приговорил бывшего начальника угрозыска к семи годам колонии за получение взятки от сутенеров

ТВ2
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2 часа назад

В Стрежевом в законную силу вступил приговор в отношении 34-летнего бывшего начальника отдела уголовного розыска, обвиненного во взятке. Об этом говорится на сайте областной прокуратуры. 

«Судом установлено, что в период с сентября 2015 года по июнь 2019 года начальник отдела уголовного розыска за обещанное покровительство, в том числе в виде непроведения оперативных мероприятий по пресечению незаконной деятельности, лично получил от лиц, организовавших занятие проституцией, 75 тысяч рублей, а в последующем путем переводов на банковские счета — 900 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

За это суд приговорил мужчину к семи годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в размере 1 950 тысяч рублей. Осужденный подал апелляцию и заявил о чрезмерной суровости назначенного наказания.

Однако прокурор апелляционного отдела уголовно-судебного управления прокуратуры области отметил, что преступление относится к категории особо тяжких, направлено против государственной власти и интересов государственной службы,  срок лишения свободы с учетом данных о личности виновного, определен в минимальном пределе, предусмотренном законом.

Томский областной суд согласился с позицией прокурора, осужденный направлен для отбывания наказания.



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