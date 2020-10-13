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13 октября,
2020
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Суд в Москве рассмотрит жалобу на недопуск адвокатов в СИЗО к ученому Луканину

ТВ2
ТВ2
57 минут назад

Лефортовский суд Москвы 29 октября рассмотрит жалобу стороны защиты ученого Александра Луканина на недопуск к нему адвокатов в СИЗО «Лефортово». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его адвоката Дмитрия Мыльцына.

Суд в Москве рассмотрит жалобу на недопуск адвокатов в СИЗО к ученому Луканину

«Лефортовский суд Москвы 29 октября рассмотрит нашу жалобу на недопуск к Александру Луканину. Мы до сих пор не получили возможности посетить нашего подзащитного в изоляторе и пообщаться с ним, чтобы выработать общую позицию», — сказал адвокат, отметив, что 29 октября Луканин будет участвовать в заседании лично или по видеосвязи.


Ранее сообщалось, что после того, как суд в Томске отправил в СИЗО Александра Луканина, его сразу перевели в «Лефортово». Ни защите, ни семье о переводе никто не сообщил. Позже члены ОНК Марина Литвинович рассказала, что Луканин находится в СИЗО «Лефортово». Общаться с правозащитниками он отказался.


Напомним, что 1 октября томского ученого задержали сотрудники ФСБ, обвинив в передаче неких технологий Китаю. Официальных комментариев по поводу задержания Александра Луканина от силовиков до сих пор нет. Ученый работал в Томском политехническом университете, затем устроился в Институт физики прочности и материаловедения СО РАН, где разрабатывал высоковольтные источники питания. Официально он на пенсии. По словам друзей, пенсия у ученого небольшая. Выдвинутые обвинения друзья Александра называют «чушью» и говорят, что «дело шито белыми нитками».

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