Суд в Москве арестовал томского бизнесмена Левчугова и сотрудника СКР Арефьева по делу о взятке

Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия об аресте бенефициара, руководителя группы компаний «Лама» Владислава Левчугова и руководителя первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по Томской области Сергея Арефьева по делу о взятке. Об этом сообщает пресс-служба суда.
«03 декабря 2021 года удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 291.1 (посредничество во взяточничестве) УК РФ – Левчугова Владислава Викторовича до 02 февраля 2022 года», — говорится в сообщении.
В удовлетворении ходатайств стороны защиты об избрании в отношении Левчугова меры пресечения не связанной с заключением под стражу – отказано.
Другого фигуранта дела — сотрудника СКР Сергея Арефьева суд также арестовал до 2 февраля 2022 года. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки). В удовлетворении ходатайств стороны защиты об избрании в отношении Арефьева меры пресечения не связанной с заключением под стражу также отказано.
Ранее сообщалось, что Левчугов был посредником при попытке получения взятки главой первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления по Томской области Сергеем Арефьевым от представителей одной из томских компаний. Сразу после задержания их этапировали в Москву.
Добавим, что санкция статьи, по которой обвиняют Владислава Левчугова подразумевает до 12 лет лишения свободы, статья Сергея Арефьева - до 15 лет лишения свободы.