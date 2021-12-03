Суд в Москве арестовал томского бизнесмена Левчугова и сотрудника СКР Арефьева по делу о взятке

Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия об аресте бенефициара, руководителя группы компаний «Лама» Владислава Левчугова и руководителя первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по Томской области Сергея Арефьева по делу о взятке. Об этом сообщает пресс-служба суда.

«03 декабря 2021 года удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 291.1 (посредничество во взяточничестве) УК РФ – Левчугова Владислава Викторовича до 02 февраля 2022 года», — говорится в сообщении.

В удовлетворении ходатайств стороны защиты об избрании в отношении Левчугова меры пресечения не связанной с заключением под стражу – отказано.

Другого фигуранта дела — сотрудника СКР Сергея Арефьева суд также арестовал до 2 февраля 2022 года. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки). В удовлетворении ходатайств стороны защиты об избрании в отношении Арефьева меры пресечения не связанной с заключением под стражу также отказано.