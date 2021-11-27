Суд в Кузбассе арестовал директора шахты «Листвяжная»

Директора кузбасской шахты «Листвяжная» Сергея Махракова, обвиняемого в нарушении правил промышленной безопасности по делу о взрыве, после которого погиб 51 человек, арестовали на два месяца. Об этом сообщает ТАСС.

«Суд постановил избрать меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, до 25 января» — сказал судья.

По версии следствия, Махраков был осведомлен об опасной концентрации метана в горных выработках вплоть до 25 ноября, когда произошел взрыв. Следственный комитет ходатайствовал о его аресте, поскольку, находясь на свободе, Махраков может воздействовать на свидетелей и уничтожить доказательства, а также скрываться от правосудия, заявил представитель ведомства.

Также Центральный районный суд города Кемерово отправил под арест государственного инспектора Беловского территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора Вячеслава Семыкина по делу о халатности.