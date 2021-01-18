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18 января,
2021
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«Не понимаю, что происходит»: суд над Алексеем Навальным проходит 18 января в здании УМВД

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Суд над Алексеем Навальным, которого накануне задержали в аэропорту Шереметьево, состоится сегодня, 18 января. Об этом в своем Твиттере сообщила пресс-секретарь политика Кира Ярмыш.

Уведомление о заседании опубликовал адвокат оппозиционера Вадим Кобзев в Twitter. В документе сказано, что «судьей Химкинского городского суда будет рассматриваться представление о заключении под стражу Навального Алексея Анатольевича».

«Не понимаю, что происходит»: суд над Алексеем Навальным проходит 18 января в здании УМВД

Адвокат Навального Ольга Михайлова сообщила, что ФСИН просит суд арестовать Навального до рассмотрения вопроса о замене ему наказания с условного на реальное по делу «Ив Роше».

«Я не понимаю, что происходит. Меня одну минуту назад вывели из камеры для встречи с адвокатами. Привели сюда. Здесь происходит заседание Химкинвкого суда. Какие люди меня снимают, какие-то сидят в зале. И называется это все открытое заседание Химкинского суда», — сказал Алексей Навальный.  

Почему заседание происходит в отделении полиции, я не понимаю. Почему никого не уведомили? Почему не дали никакой повестки? Я много видел насмешек над правосудием, но видимо дед в бункере настолько боится, что демонстративно разорвали и выкинули уголовно-процессуальный кодекс. Невозможно то, что происходит здесь. Беззаконие наивысшей степени. Иначе я назвать это не могу, — сказал Алексей Навальный в своем обращении.

Защита Навального заявила отвод судье, которая ведет заседание в отделе полиции. Его отклонили.


Медиазона сообщает, что судья Морозова предоставила защитникам Навального полчаса для ознакомления с материалами дела и еще 20 минут на общение с подзащитным. Объявлен перерыв на 50 минут.

«Не понимаю, что происходит»: суд над Алексеем Навальным проходит 18 января в здании УМВД

В это время в Томске продолжаются одиночные пикеты в поддержку Алексея. 

«Не понимаю, что происходит»: суд над Алексеем Навальным проходит 18 января в здании УМВД
«Не понимаю, что происходит»: суд над Алексеем Навальным проходит 18 января в здании УМВД

Оппозиционный политик Алексей Навальный накануне вернулся в Россию после покушения на свою жизнь. После прохождения паспортного контроля Алексея Навального задержали. Основанием послужило то, что в конце прошлого года ФСИН объявила оппозиционера в федеральный розыск. В ведомстве считают, что он нарушил условия приговора: должен был регулярно отмечаться по делу «ИВ РОШЕ», но в течение года несколько раз пропустил обязательные явки.


Сообщалось, что суд, чтобы определить дальнейшую меру пресечения должен состояться 29 января. Международная организация Amnesty International признала Алексея Навального узником совести. Министры иностранных дел Латвии, Эстонии и Литвы уже выпустили совместное заявление, в котором потребовали освобождения Алексея Навального. 

Читайте подробнее:


Алексей Навальный вернулся после реабилитации в Россию. Его задержали. Главное


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