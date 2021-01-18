«Не понимаю, что происходит»: суд над Алексеем Навальным проходит 18 января в здании УМВД

Суд над Алексеем Навальным, которого накануне задержали в аэропорту Шереметьево, состоится сегодня, 18 января. Об этом в своем Твиттере сообщила пресс-секретарь политика Кира Ярмыш.

Уведомление о заседании опубликовал адвокат оппозиционера Вадим Кобзев в Twitter. В документе сказано, что «судьей Химкинского городского суда будет рассматриваться представление о заключении под стражу Навального Алексея Анатольевича».

Адвокат Навального Ольга Михайлова сообщила, что ФСИН просит суд арестовать Навального до рассмотрения вопроса о замене ему наказания с условного на реальное по делу «Ив Роше».

«Я не понимаю, что происходит. Меня одну минуту назад вывели из камеры для встречи с адвокатами. Привели сюда. Здесь происходит заседание Химкинвкого суда. Какие люди меня снимают, какие-то сидят в зале. И называется это все открытое заседание Химкинского суда», — сказал Алексей Навальный.

Почему заседание происходит в отделении полиции, я не понимаю. Почему никого не уведомили? Почему не дали никакой повестки? Я много видел насмешек над правосудием, но видимо дед в бункере настолько боится, что демонстративно разорвали и выкинули уголовно-процессуальный кодекс. Невозможно то, что происходит здесь. Беззаконие наивысшей степени. Иначе я назвать это не могу, — сказал Алексей Навальный в своем обращении.

То, что сейчас происходит в этом «суде» в УВД это и правда насмешка над правосудием. Полный ад. Это нельзя терпеть

Медиазона сообщает, что судья Морозова предоставила защитникам Навального полчаса для ознакомления с материалами дела и еще 20 минут на общение с подзащитным. Объявлен перерыв на 50 минут.

В это время в Томске продолжаются одиночные пикеты в поддержку Алексея.

Оппозиционный политик Алексей Навальный накануне вернулся в Россию после покушения на свою жизнь. После прохождения паспортного контроля Алексея Навального задержали. Основанием послужило то, что в конце прошлого года ФСИН объявила оппозиционера в федеральный розыск. В ведомстве считают, что он нарушил условия приговора: должен был регулярно отмечаться по делу «ИВ РОШЕ», но в течение года несколько раз пропустил обязательные явки.





Сообщалось, что суд, чтобы определить дальнейшую меру пресечения должен состояться 29 января. Международная организация Amnesty International признала Алексея Навального узником совести. Министры иностранных дел Латвии, Эстонии и Литвы уже выпустили совместное заявление, в котором потребовали освобождения Алексея Навального.