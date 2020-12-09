Суд сократил срок ареста имущества экс-совладельца ТЦ «Зимняя Вишня»

В октябре суд арестовал имущество Вишневского на шесть месяцев. Теперь же обвинение предложило сохранить арест на три месяца вместо шести, сократив таким образом срок на целый месяц.

Центральный районный суд Кемерова скорректировал срок ареста имущества бывшего гендиректора «Кемеровского кондитерского комбината» Вячеслава Вишневского, которого обвиняют в даче взятки в особо крупном размере, сообщил «Коммерсантъ-Сибирь» со ссылкой на защиту подсудимого.

Следующее заседание по делу экс-гендиректора «Кемеровского кондитерского комбината» запланировано на 24 декабря. На нем суд допросит свидетелей.





Уроженца Томска и экс-футболиста футбольной команды «Томь» обвиняют в даче взятки в особо крупном размере организованной преступной группе, во главе которой была начальник инспекции Государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилия Комкова. Помимо нее, в эту группу входили ее сын Эдуард Комков и директор ООО «ИСК «Ресурс» Никита Чередниченко. Именно им в 2013-2014 годах, по версии следствия, Вишневский передал взятку в размере семи миллионов рублей. За это он рассчитывал на бездействие при осуществлении функций государственного строительного и пожарного надзора при реконструкции здания второй очереди ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове.





Во время заседания Вячеслав Вишневский не признал своей вины в предъявленных обвинениях. «В 2013-2014 годах я не являлся собственником Кемеровского кондитерского комбината, я был просто директором. Ознакомившись с предъявленными обвинениями, я заявляю следующее: преступлений я не совершал, пожарная сигнализация, пожаротушение – все это было смонтировано должным образом, согласно закону и подтверждается всеми официальными документами», – заявил в суде Вячеслав Вишневский.





Напомним, что из-за грубейших нарушений противопожарной безопасности в здании торгового центра «Зимняя вишня» произошел пожар 25 марта 2018 года. На четвертом этаже загорелась игровая комната. 60 человек не сумели покинуть здание и погибли. 37 из них — дети.





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