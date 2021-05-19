Суд согласился с решением не возбуждать дело по факту отравления Навального

Ранее защита Навального обратилась в нижестоящую инстанцию с иском после отказа Главного военного следственного управления (ГВСУ) возбуждать уголовное дело в отношении сотрудников ФСБ после отравления оппозиционера в Сибири в августе 2020 года.

Второй Западный окружной военный суд подтвердил решение 235-го гарнизонного суда Москвы об отклонении жалобы Алексея Навального на бездействие СК, сообщил ТАСС.

В феврале 2021 года Ленинский районный суд Новосибирска во второй раз признал законными действия Западно-Сибирского управления СК РФ на транспорте, которое не стало проводить проверку по факту отравления политика Алексея Навального. При этом областной суд отменил такое же решение.

Суд признал решение «законным и обоснованным», сославшись на отсутствие состава преступления после проверки Сибирского транспортного управления МВД.

Алексею Навальному стало плохо 20 августа в самолете, который летел из Томска в Москву. Борт экстренно посадили в Омске, и политика увезли в реанимацию омской БСМП № 1, где он находился в коме в тяжелом состоянии. Предполагалось, что Навального могли отравить.





В правительстве ФРГ рассказали, что три лаборатории подтвердили наличие в пробах Навального вещества из группы «Новичок», которым, предположительно, отравили политика.