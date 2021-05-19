Суд согласился с решением не возбуждать дело по факту отравления Навального

Второй Западный окружной военный суд подтвердил решение 235-го гарнизонного суда Москвы об отклонении жалобы Алексея Навального на бездействие СК, сообщил ТАСС.
Ранее защита Навального обратилась в нижестоящую инстанцию с иском после отказа Главного военного следственного управления (ГВСУ) возбуждать уголовное дело в отношении сотрудников ФСБ после отравления оппозиционера в Сибири в августе 2020 года.
Суд признал решение «законным и обоснованным», сославшись на отсутствие состава преступления после проверки Сибирского транспортного управления МВД.
В феврале 2021 года Ленинский районный суд Новосибирска во второй раз признал законными действия Западно-Сибирского управления СК РФ на транспорте, которое не стало проводить проверку по факту отравления политика Алексея Навального. При этом областной суд отменил такое же решение.
Алексею Навальному стало плохо 20 августа в самолете, который летел из Томска в Москву. Борт экстренно посадили в Омске, и политика увезли в реанимацию омской БСМП № 1, где он находился в коме в тяжелом состоянии. Предполагалось, что Навального могли отравить.
В правительстве ФРГ рассказали, что три лаборатории подтвердили наличие в пробах Навального вещества из группы «Новичок», которым, предположительно, отравили политика.
2 февраля суд в Москве заменил Алексею Навальному условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. С учетом домашнего ареста оппозиционер должен провести под стражей 2 года и 6 месяцев. Соратники и адвокаты политика неоднократно указывали на ухудшение состояния его здоровья, невозможность передать рекомендованные лекарства и пытки лишением сна.