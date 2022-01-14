Добрые новости
Поддержать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Еще
Экспедиция ТВ2
Добрые новости
Еще
Экспедиция ТВ2
Поддержать
  1. Главная
  2. Новости
  3. Суд снова арестовал томича, обвиняемого по статье о «ворах в законе»
Новости

Суд снова арестовал томича, обвиняемого по статье о «ворах в законе»

ТВ2 ТВ2

Томский областной суд на три месяца арестовал Николая Кузьмичева (Колю Томского), первого в России обвиняемого по статье о занятии высшего положения в преступной иерархии (статья 210.1 УК). Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на областную прокуратуру. Согласно информации в карточке дела на сайте суда, ходатайство прокуратуры поступило туда 30 декабря прошлого года, решение об аресте вынесли 13 января.

Дело против Кузьмичева возбудили в 2019 году, его задержали в мае того же года на даче под Томском. Следствие считало, что томич получил статус «вора в законе» с 2013 года. Сам Кузьмичев отрицал вину и на всех допросах заявлял, что не имеет воровского статуса.

В августе 2021 года дело Кузьмичева рассматривал суд присяжных — четверо членов коллегии поддержали сторону защиты, еще столько же — сторону обвинения. Поскольку в таких случаях решение выносится в пользу обвиняемого, мужчину оправдали и освободили в зале суда.

Через несколько дней областная прокуратура приговор обжаловала, в конце прошлого года стало известно, что пятый апелляционный суд отменил приговор. Дело будет возвращено в Томский областной суд, но рассмотрит его уже новая коллегия присяжных.

По информации профильного издания «Прайм Крайм», Кузьмичев родился в Томске в 1976 году. Издание заявляет, что статус «вора в законе» он получил в Турции в 2013 году, а также временно проживал в этой стране.

Поддержи ТВ2!

Компания

О проекте Реклама Контакты

Подпишитесь

Push-уведомления RSS-канал YouTube канал Яндекс.Дзен

Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+

© Агентство новостей ТВ2, 2021.