Суд снова арестовал томича, обвиняемого по статье о «ворах в законе»

Томский областной суд на три месяца арестовал Николая Кузьмичева (Колю Томского), первого в России обвиняемого по статье о занятии высшего положения в преступной иерархии (статья 210.1 УК). Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на областную прокуратуру. Согласно информации в карточке дела на сайте суда, ходатайство прокуратуры поступило туда 30 декабря прошлого года, решение об аресте вынесли 13 января.

Дело против Кузьмичева возбудили в 2019 году, его задержали в мае того же года на даче под Томском. Следствие считало, что томич получил статус «вора в законе» с 2013 года. Сам Кузьмичев отрицал вину и на всех допросах заявлял, что не имеет воровского статуса.

В августе 2021 года дело Кузьмичева рассматривал суд присяжных — четверо членов коллегии поддержали сторону защиты, еще столько же — сторону обвинения. Поскольку в таких случаях решение выносится в пользу обвиняемого, мужчину оправдали и освободили в зале суда.

Через несколько дней областная прокуратура приговор обжаловала, в конце прошлого года стало известно, что пятый апелляционный суд отменил приговор. Дело будет возвращено в Томский областной суд, но рассмотрит его уже новая коллегия присяжных.

По информации профильного издания «Прайм Крайм», Кузьмичев родился в Томске в 1976 году. Издание заявляет, что статус «вора в законе» он получил в Турции в 2013 году, а также временно проживал в этой стране.