Суд разрешил строительство крупного ТРЦ на Ленина, 145

Арбитражный суд встал на сторону бизнесменов в споре о строительстве крупного торгового центра рядом с ГУМом. Несколько лет назад на площадке, которая граничит со строительной площадкой, снесли памятник регионального значения.

Напомним, АО «ТРЦ» планировало построить пятиэтажный торгово-развлекательный центр с кинотеатром под названием «Торговая галерея» еще в 2015 году. Работы начались, однако из-за отсутствия разрешения на строительство, были остановлены.

Строительство началось на месте снесенного памятника архитектуры регионального значения на Ленина, 143 и расселенных ветхих домов. Владелец здания по Ленина, 143 Петр Шнейдер уверял, что при покупке здания ни в одном документе упоминания о том, что объект является «особо охраняемым», не было.

Двухэтажный кирпичный дом по Ленина, 143 снесли в Томске 14 августа 2013 года. Как пояснили тогда ТВ2 в комитете по охране объектов историко-культурного наследия областной администрации, разрешения на снос они не выдавали. По словам главного специалиста «Центра по охране памятников» областной администрации Ольги Литвиновой, дом был выстроен в редком для Томска стиле «классицизм».

В январе 2020 года департамент архитектуры и градостроительства администрации Томска выдал АО «ТРЦ» разрешение на строительство. Однако затем оно было отменено в ходе проверки прокуратуры города.