Суд разрешил строительство крупного ТРЦ на Ленина, 145
Арбитражный суд встал на сторону бизнесменов в споре о строительстве крупного торгового центра рядом с ГУМом. Несколько лет назад на площадке, которая граничит со строительной площадкой, снесли памятник регионального значения.
Напомним, АО «ТРЦ» планировало построить пятиэтажный торгово-развлекательный центр с кинотеатром под названием «Торговая галерея» еще в 2015 году. Работы начались, однако из-за отсутствия разрешения на строительство, были остановлены.
Строительство началось на месте снесенного памятника архитектуры регионального значения на Ленина, 143 и расселенных ветхих домов. Владелец здания по Ленина, 143 Петр Шнейдер уверял, что при покупке здания ни в одном документе упоминания о том, что объект является «особо охраняемым», не было.
Двухэтажный кирпичный дом по Ленина, 143 снесли в Томске 14 августа 2013 года. Как пояснили тогда ТВ2 в комитете по охране объектов историко-культурного наследия областной администрации, разрешения на снос они не выдавали. По словам главного специалиста «Центра по охране памятников» областной администрации Ольги Литвиновой, дом был выстроен в редком для Томска стиле «классицизм».
В январе 2020 года департамент архитектуры и градостроительства администрации Томска выдал АО «ТРЦ» разрешение на строительство. Однако затем оно было отменено в ходе проверки прокуратуры города.
После отмены выданного разрешения АО «ТРЦ» обратилось в суд. В иске отмечалось, что компания представила весь пакет документов для получения разрешения на строительство, а следовательно оно было выдано законно и обоснованно. При этом, заключение областного комитета было выдано позже установленного срока, а значит этот документ нельзя было брать за основу, чтобы отменять разрешение на строительство.
Комитет по охране объектов культурного наследия в ходе суда пояснил, что архитектурные решения проектной документации по строительству ТРЦ «не отвечают требованиям к регламентам в границах зон охраны объектов культурного наследия». Так, нарушается формирование исторически сложившейся красной линии застройки и внутриквартального пространства; вместо традиционных стройматериалов (дерево, кирпич) для объекта в проекте указан железобетон; отсутствует информация относительно цветового решения здания.
Однако суд встал на сторону предпринимателей. Судья отметил, что раз границы территории и предмет охраны исторического поселения Томска не установлены, то следует руководствоваться действующим градостроительным законодательством, а поэтому особый правовой режим на спорный земельный участок не распространяется. Говоря о снесенном доме по адресу Ленина, 143, судья отметил, что он был физически утрачен до перехода земли в собственность АО «ТРЦ».
«Арбитражный суд решил: заключение комитета по охране объектов культурного наследия Томской области признать незаконным. Распоряжение департамента архитектуры и градостроительства администрации Томска от 28 февраля 2020 года об отмене разрешения на строительство, выданное 22 января 2020 года, признать незаконным. Обязать комитет и департамент устранить допущенные нарушения прав и законных интересов АО «ТРЦ», — говорится в определении суда.
Комитет по охране объектов культурного наследия и прокуратура Томской области подали апелляционные жалобы, а затем и кассационную жалобу. Однако суд оставил их без удовлетворения.
А что с границами?
В 2010 году Томск был наделен статусом исторического объекта федерального значения, но документы, как во многих других исторических поселениях, оформлены не были. Проблемы со статусом начались с «надчеловеческого проекта» губернатора Сергея Жвачкина «Томские набережные». При его разработке питерские проектировщики из «Ленгипрогора» предложили снять с Томска статус исторического поселения. Этот статус мешал строительству высотных зданий в районе Татарской слободы и других исторических местах города.
Информация о том, что с Томска хотят снять статус исторического города, просочилась из стен обладминистрации наружу, и градозащитники забили тревогу. Мэрия поспешила заявить, что власти Томска против снятия с города статуса. В этот же момент городские чиновники обнаружили, что границы исторического поселения не определены. Администрация города провела конкурс на разработку проекта границ исторического поселения Томска. Его выиграло ФГУП «Центральные научно-реставрационные проектные мастерские» (ЦНРПМ) из Москвы, субподрядчиком стала фирма из Вологды ООО «Валбэк-Ру». Сдать проект они должны были по условиям контракта еще в 2016 году. Однако администрации Томска границы, которые определила независимая фирма, не понравились, так как они, по мнению Ивана Кляйна, могли помешать развитию города.
В результате, в январе 2018 года, мэрия обратилась в суд с требованием расторгнуть контракт и взыскать с подрядчика ЦНРПМ 9,5 млн рублей. Подрядчик подал встречный иск на ту же сумму. В итоге суд принял решение в пользу мэрии и обязал подрядчика выплатить 8,3 млн рублей. Подрядчик не согласился с решением суда и подал апелляцию в Арбитражный суд. 4 марта 2019 года Седьмой арбитражный апелляционный суд встал на сторону разработчика границ ООО «Валбэк-Ру» и ФГУП ЦНРПМ. В феврале того же года президент Владимир Путин поручил губернатору Сергею Жвачкину к 31 мая решить вопрос с обеспечением сохранности культурных объектов региона. После этого Сергей Жвачкин 1 апреля 2019 года заявил, что принятию «замечательного проекта» мешали «бюрократические проволочки». Через месяц, 7 мая 2019 года, Градостроительный совет утвердил многострадальный проект.
Однако позже выяснилось, что из последней редакции проекта (прошедшей судебную экспертизу и, по мнению томских градозащитников, являющейся единственной легитимной) куда-то исчезла часть ценных домов. Количество сохраняемых объектов было сокращено с 1591 до 1084. ВООПИиК не согласился с этим, вышел скандал, и проект, отправленный в Минкульт, вернулся в Томск на доработку.
После возвращения проекта на доработку в Томск была создана рабочая группа, в которую вошла и председатель ВООПИиКа Мария Бокова. В начале октября 2020 года она рассказала РИА Томск, что рабочая группа доработала проект границ исторического поселения и пришла к компромиссному решению. Так, число зданий в районах, подлежащих охране, в том числе формирующих ценную городскую среду (не являющихся памятниками), было увеличено до 1480. Однако в самый последний момент, в ноябре 2020 года, на итоговом заседании рабочей группы в мэрии архитекторы Владимир Коренев и Олег Лещинер внесли поправки, которые не устроили Томское отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. Этот измененный проект и был отправлен в Москву. Что собственно не устроило общественников и о чем они сообщили в Минкульт. Минкульт вновь вернул проект на доработку в Томск.
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