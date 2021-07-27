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Главная Новости Жителя Томской области обвиняют в публикации фото Геббельса на сайте «Бессмертный полк России»
Новости

Жителя Томской области обвиняют в публикации фото Геббельса на сайте «Бессмертный полк России»

ТВ2
ТВ2 ТВ2
час назад

Дело жителя Томской области, которого обвиняют в том, что он дважды пытался разместить фото Геббельса на сайте «Бессмертный полк России», передано в суд. Об этом сообщает Генпрокуратура в своем Телеграм-канале.

По версии ведомства, обвиняемый дважды — 7 мая 2020 года и 2 мая 2021 года — размещал фотографию Йозефа Геббельса на сайте.

«Используя мобильный телефон, оформил заявку для публичной демонстрации неограниченному кругу лиц на сайте «Бессмертный полк онлайн» фотоизображения начальника управления пропаганды Национал-социалистической немецкой рабочей партии (НСДАП), одного из ближайших сподвижников Адольфа Гитлера в период с 1930 по 1945 год Йозефа Геббельса в одном ряду с ветеранами Великой Отечественной войны», — говорится в сообщении ведомства.

Генпрокуратура подчеркивает, что обвиняемый был осведомлен о том, что именно совершал Геббельс в годы Второй мировой войны. 

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