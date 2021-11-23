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Суд рассмотрит дело томича, который обвиняется в убийстве и расчленении женщины в Южных Воротах

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Региональный следственный комитет завершил расследование дела по факту убийства в Южных Воротах, где в июле этого года убили, а затем расчленили женщину. Дело передано в Томский районный суд.

«По версии следствия, после употребления спиртных напитков совместно с малознакомыми мужчиной и женщиной обвиняемый предложил женщине вступить с ним в интимные отношения, на что она ответила отказом, высказав при этом оскорбления в его адрес. Получив отказ, обвиняемый взял нож и нанес им множественные удары в область шеи, груди, живота женщины, от которых она скончалась на месте происшествия», — сообщили в прокуратуре.

По данным ведомства, чтобы скрыть следы преступления, мужчина расчленил тело и разложил по мешкам, которые выкинул в мусорные баки рядом с домом. При этом, жильцы этого дома сообщали, что обнаружили тело убитой женщины в подъезде, а затем вызвали сотрудников правоохранительных органов, которые возбудили дело по статье «Убийство».

Обвиняемый — 64-летний житель Томского района — признал свою вину. Он находится под стражей. Расследование уголовного дела завершено, и материалы дела направлены в Томский районный суд для рассмотрения по существу.

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