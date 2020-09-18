Суд рассмотрит дело об обмане дольщиков дома на Профсоюзной, 7

Прокуратура направит в суд уголовное дело об обмане 76 дольщиков дома на улице Профсоюзной. Сумма ущерба составила более 167 миллионов рублей.





По версии следствия, с 2013 по 2018 годы обвиняемый, используя подконтрольную строительную фирму, привлек для строительства жилого дома № 7 по улице Профсоюзной деньги томичей, которые хотели купить квартиры в этом доме. Также он нанял для работы ряд сторонних организаций, которым в качестве платы обещал построенные квартиры.





«Завершать строительство дома обвиняемый не намеревался. В результате 76 гражданам и трем юридическим лицам причинен ущерб на общую сумму свыше 167 миллионов рублей», — говорится в сообщении Генпрокуратуры РФ.





Было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение особо крупного имущественного ущерба путем обмана и злоупотребления доверием». Максимальная санкция – пять лет лишения свободы. Дело передано в Советский районный суд.