Суд рассмотрит дело об обмане дольщиков дома на Профсоюзной, 7
Прокуратура направит в суд уголовное дело об обмане 76 дольщиков дома на улице Профсоюзной. Сумма ущерба составила более 167 миллионов рублей.
По версии следствия, с 2013 по 2018 годы обвиняемый, используя подконтрольную строительную фирму, привлек для строительства жилого дома № 7 по улице Профсоюзной деньги томичей, которые хотели купить квартиры в этом доме. Также он нанял для работы ряд сторонних организаций, которым в качестве платы обещал построенные квартиры.
«Завершать строительство дома обвиняемый не намеревался. В результате 76 гражданам и трем юридическим лицам причинен ущерб на общую сумму свыше 167 миллионов рублей», — говорится в сообщении Генпрокуратуры РФ.
Было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение особо крупного имущественного ущерба путем обмана и злоупотребления доверием». Максимальная санкция – пять лет лишения свободы. Дело передано в Советский районный суд.
Дом по адресу Профсоюзная, 7 начинали строить в мае 2012 года. Стройка здания шла с нарушениями: работы велись без разрешительной документации. Однако позже они возобновились. Одновременно застройщик начал продажу квартир. В декабре 2015 года стройка была полностью заморожена. Планировалось, что дом будет сдан к декабрю 2017 года. Директор компании «СибирьСтройКомфорт» Дмитрий Патрушев говорил, что ждет одобрения кредита. Однако позднее в отношении застройщика была введена процедура банкротства. В мае 2020 года компанию признали банкротом, в отношении должника открыто конкурсное производство.
«Удивительный опыт по этому дому, — рассказывала на митинге в 2019 году дольщица Анастасия Учаева. — Первым застройщиком был депутат, спикер городской Думы, член правящей партии «Единая Россия» Александр Чуприн (именно он и является фигурантом дела по данным ТВ2). На данный момент он находится под домашним арестом за мошенничество в особо крупных размерах по другому дому, Подгорная, 46. В настоящее время компания «СибирьСтройКомфорт» находится на стадии банкротства и достраивает дом, который в 95 % готовности. Дом практически достроен: сделаны фасады, окна, внутренняя отделка, установлены лифты. В этом состоянии дом находится уже пять лет. Мы могли получить этот дом еще пять лет назад, достаточно было вложить семь миллионов».
В настоящее время дом включен в перечень проблемных домов Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства. По данным властей, этот дом, будет достроен либо дольщики получат компенсации.
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