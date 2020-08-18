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18 августа,
2020
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Суд рассматривает третье уголовное дело экс-главы томского МЧС Михаила Бегуна

ТВ2
ТВ2
11 минут назад

Ленинский суд рассматривает  третье уголовное дело экс-начальника томской МЧС Михала Бегуна, сообщается на сайте суда. Ранее Бегуна признали виновным в превышении должностных полномочий и получении взятки.

Суд рассматривает третье уголовное дело экс-главы томского МЧС Михаила Бегуна

Напомним, в июле прошлого года Михаила Бегуна признали виновным в получении взятки в 300 тысяч рублей. Ему назначили наказание в виде семи лет лишения свободы в колонии и штраф в 900 тысяч рублей. Также Михаила Бегуна лишили звания. Сам бывший начальник МЧС вину не признавал и говорил, что папку с деньгами ему подбросили. 12 августа 2020 года Бегуна также признали виновным по статье «превышение должностных полномочий» и приговорили к 7,1 годам лишений свободы.


Третье уголовное дело против экс-главы МЧС также возбуждено по статье «превышение должностных полномочий». Дело передали в Ленинский суд в начале мая, последнее заседание по нему прошло 14 июля. Подробности дела неизвестны.


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