Суд продлил срок содержания в СИЗО юристу «Томского пива» Вячеславу Литвину. Он находится под стражей с 13 ноября 2020 года.

Как сообщает телеграм-канал «За Кляйна», Вячеславу Литвину продлили содержание под стражей до 30 января 2022 года. Прокурор предполагает, что Литвин может давить на свидетелей и скрыться от правосудие. Рассмотрение дела юриста «Томского пива» по существу начнется 19 августа.

Напомним, юриста «Томского пива» Вячеслава Литвина задержали 13 ноября 2020 года, одновременно с мэром Томска Иваном Кляйном. С момента задержания юрист находится в СИЗО. 29 июля томская прокуратура не утвердила обвинительное заключение по делу Литвина и вернула его следствию для устранения выявленных недостатков.

По мнению адвокатов Литвина, дело могло быть завершено в двухмесячный срок и при наличии состава преступления уже давно бы рассматривалось в суде. Адвокат Олег Полозов утверждает, что материалы дела в отношении Литвина состоят из показаний потерпевшего – Рината Аминова и показаний свидетелей, большая часть из которых с Литвиным даже не знакома. На необоснованность содержания Вячеслава Литвина под стражей указывал уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов.

Иван Кляйн был задержан 13 ноября 2020 года. Два месяца он находился под арестом в СИЗО. За это время состояние его здоровья ухудшилось. По словам адвокатов, были дни, когда Иван Кляйн мог с трудом встать с постели.

Рассмотрение по существу дела Ивана Кляйна началось 8 апреля. Его обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) и статьей 289 УК РФ (незаконное участие в предпринимательской деятельности).

Иван Кляйн не признает свою вину. В своей речи в суде он отметил, что обвинение в целом строится «на искажении фактических обстоятельств, неверной трактовке событий, а иногда и откровенной фабрикации и оговоре со стороны заинтересованных в моем оговоре - бизнесмена Аминова и бывших подчиненных мэра Подгорной (Касперович) и Сурикова». По мнению Кляйна, уголовное преследование может быть вызвано тем, «что он стал кому-то неугоден».