Суд продлил срок содержания под арестом мэру Томска Ивану Кляйну

Суд продлил срок домашнего ареста для Ивана Кляйна еще на 3 месяца. Временно отстраненный мэр Томска находился в СИЗО с 14 ноября 2020 года, в марте 2021 его перевели под домашний арест.

На заседании гособвинитель утверждал, что Иван Кляйн может воздействовать на свидетелей, если окажется на свободе, и просил продлить домашний арест мэра еще на три месяца. Защита Ивана Кляйна настаивала на том, что подсудимому после операции нужно продолжать лечение, а нахождение в замкнутом пространстве замедляет процесс восстановления. На этом основании адвокат Лариса Шейфер просила суд изменить меру пресечения на запрет определенных действий, таких как общение с недопрошенными свидетелями и использование средств связи и электронной корреспонденции. Защита также просила разрешить Кляйну кратковременные прогулки, необходимые по медицинским показаниям.

«Ходатайства моих защитников поддерживаю, хочу добавить. что последствия перенесенной операции на сердце требуют хотя бы прогулок на свежем воздухе, — говорил на суде сам Иван Кляйн. — Я отключен от семьи. Это сильно сказывается на психоэмоциональном состоянии. У меня иной мотив: доказать что я невиновен, а не скрываться от следствия. У меня один мотив — восстановить свое доброе имя, свою репутацию, которую я создавал более 40 лет».

Суд выслушал обе стороны и продлил домашний арест Ивану Кляйну до 26 ноября 2021 года. В прогулках подсудимому отказали.

Напомним, Ивана Кляйна задержали 13 ноября 2020 года. Два месяца он находился под арестом в СИЗО. За это время состояние его здоровья ухудшилось. По словам адвокатов, были дни, когда Иван Кляйн мог с трудом встать с постели. Рассмотрение по существу дела Ивана Кляйна началось 8 апреля. Его обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) и статьей 289 УК РФ (незаконное участие в предпринимательской деятельности). Мэр Томска не признает свою вину. В своей речи в суде он отмечал, что обвинение в целом строится «на искажении фактических обстоятельств, неверной трактовке событий, а иногда и откровенной фабрикации и оговоре со стороны заинтересованных в моем оговоре — бизнесмена Аминова и бывших подчиненных мэра - Подгорной (Касперович) и Сурикова». По мнению Кляйна, уголовное преследование может быть вызвано тем, «что он стал кому-то неугоден».