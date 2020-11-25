Добрые новости
25 ноября,
2020
1
фото
Новости

Суд продлил арест ученому Луканину, обвиненному в госизмене

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Лефортовский суд Москвы продлил до 29 января 2021 года арест томскому ученому Александру Луканину, обвиняемому в государственной измене в пользу одной из азиатских стран. Об этом сообщает ТАСС.

Суд продлил арест ученому Луканину, обвиненному в госизмене

«Суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении ареста Луканину на два месяца, до 29 января», — сказала пресс-секретарь суда.


Ранее сообщалось, что после того, как суд в Томске отправил в СИЗО Александра Луканина, его сразу перевели в «Лефортово». Ни защите, ни семье о переводе никто не сообщил. Позже член ОНК Марина Литвинович рассказала, что Луканин находится в СИЗО «Лефортово». Общаться с правозащитниками он отказался. 


Напомним, что 1 октября томского ученого задержали сотрудники ФСБ, обвинив в передаче неких технологий Китаю. Официальных комментариев по поводу задержания Александра Луканина от силовиков до сих пор нет. Ученый работал в Томском политехническом университете, затем устроился в Институт физики прочности и материаловедения СО РАН, где разрабатывал высоковольтные источники питания. Официально он на пенсии. По словам друзей, пенсия у ученого небольшая. Выдвинутые обвинения друзья Александра называют «чушью» и говорят, что «дело шито белыми нитками».

ПОДДЕРЖИ ТВ2

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.