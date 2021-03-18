Суд признал незаконным бездействие областных властей в отношении защитных лесов региона
Прокуратура Молчановского района провела проверку после публикаций АН ТВ2 и «Новой газеты» о вырубке леса в Карегодском заказнике. В ходе этой проверки выяснилось, что леса, находящиеся на особо охраняемых природных территориях, в том числе на территории заказника «Карегодский», до сих пор относятся к категории эксплуатационных лесов.
Между тем согласно действующему законодательству эксплуатационные леса подлежат освоению в целях получения древесины, а леса, расположенные на особо охраняемых природных территориях, должны иметь категорию защитных лесов, цель которых сохранение средообразующих, водоохранных и иных полезных функций леса. В защитных лесах запрещается деятельность, несовместимая с их целевым назначением и полезными функциями, — пишет заместитель прокурора Молчановского района Е.А.Гуслов.
— Это большое достижение, что прокуратура наконец-то признала, что леса в границах ООПТ(Особо охраняемых природных территорий) должны относиться к защитным лесам, — говорит руководитель программы по особо охраняемым территориям российского «Гринпис» Михаил Крейндлин. — До этого они отказывались признать это нарушением закона. Важно, что теперь есть официальное признание нарушения того, что леса заказников в Томской области до сих пор считаются эксплуатационными, а не защитными.
Михаил Крейндлин лично был в Карегодском заказнике в летом 2020 года и обращал внимание на то, что леса особо охраняемой природной территории в нарушение Лесного кодекса до сих пор являются эксплуатационными. «Власти Томской области давно уже должны были подготовить пакет документов о переводе всех лесов на территориях ООПТ в статус защитных (в таких лесах сплошные рубки существенно ограничены — прим. ред.) и отправить их в Рослесхоз. Потому что существует специальное представление Генеральной прокуратуры и позиция самого Рослесхоза на этот счет, — говорил тогда Крейндлин. — Поскольку это особо охраняемая природная территория, то ее целевое назначение — это, в первую очередь, сохранение биологического разнообразия, мест обитания животных, природных комплексов, а отнюдь не получение древесины».
С мнением представителя российского «Гринписа» согласилась не только прокуратура, но и Молчановский суд. В конце декабря 2020 года он признал незаконным бездействие Департамента лесного хозяйства Томской области и возложил на него обязанность в срок до 31 декабря 2022 года обеспечить перевод лесных участков Молчановского лесничества, занятых особо охраняемыми природными территориями, в том числе и заказника «Карегодский», из категории эксплуатационных лесов в защитные.
Что касается уголовного дела, которое было возбуждено 21 сентября 2020 года СК по Томской области на основании материалов регионального УФСБ, прокуратуры Томской области и УМВД по факту вырубки леса в Карегодском заказнике , то в нем до сих пор нет фигурантов. Сроки расследования переносились несколько раз, последний до 17 мая 2021 года. В департаменте лесного хозяйства Томской области в сентябре 2020 года были проведены обыски и допрошены свидетели. Однако кто именно виноват в незаконной санитарной рубке в природоохранной зоне, до сих пор не установлено. При этом в сообщении СК говорилось, что в результате рубок в Карегодском заказнике лесному фонду Томской области был причинен значительный ущерб на сумму более 9,5 млн рублей.
Подробно о заготовке деловой древесины в Карегодском заказнике писали ТВ2 в материале «Карегодский заказник: уничтожение разрешено?» и «Новая газета» в статье «Деньгорубы». После публикаций вырубка леса на природоохранной территории была остановлена, вся техника вывезена.
Заготовку леса в Карегодском заказнике вела компания Валентина Широкова «Интелстрой». В своих материалах мы особо отмечали, что одним из учредителей этого «Интелстроя» являлся Артем Конев, ныне возглавляющий департамент лесного хозяйства в администрации Томской области. Право на рубки в заказнике бизнесмену Широкову переуступила государственная организация «Томсклесхоз», которой до получения поста в обладминистрации также руководил Артем Конев.
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