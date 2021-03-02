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02 марта,
2021
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Суд признал недействительным договор жительницы Парабели и негосударственного пенсионного фонда

ТВ2
ТВ2
12 минут назад

Парабельский районный суд признал недействительным договор местной жительницы с АО «Негодарственный Пенсионный фонд» «Будущее». Об этом сообщает пресс-служба суда.

Суд признал недействительным договор жительницы Парабели и негосударственного пенсионного фонда

Поводом для иска послужило обращение женщины в прокуратуру Парабельского района, в котором она рассказала, что заявление о досрочном переходе из Пенсионного фонда Российской Федерации в негосударственный пенсионный фонд, она не подписывала. Как и не давала согласия на перевод пенсионных накоплений в АО «НПФ «Будущее».


Кроме того, поскольку заявительница в договорные отношения с ответчиком не вступала, свои персональные данные для заключения договора обязательного пенсионного страхования и последующего их использования при исполнении данного договора не давала, следовательно, ответчик получил персональные данные истца без её согласия и не вправе их использовать.

В ходе разбирательства была проведена почерковедческая экспертиза, которая показала, что все подписи в договоре были сделаны другим человеком.


С учетом имеющихся материалов, а также выводов экспертов, суд удовлетворил требования прокурора и признал договор о переходе в негосударственный пенсионный фонд недействительным. Решение вступило в законную силу.


Для справки: НПФ – это некоммерческая организация социального обеспечения, одним из основных предметов деятельности которой является негосударственное пенсионное обеспечение (НПО) участников фонда. Заключение договора с НПФ и отчисление взносов производится гражданами добровольно. Свои НПФ имеются во многих развитых странах, включая США, Великобританию, Австралию. Про минусы или плюсы негосударственных фондов можно прочитать тут. 

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