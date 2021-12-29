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  3. Суд признал муниципальной собственностью проданное вместе с людьми общежитие на Трудовой, 22
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Суд признал муниципальной собственностью проданное вместе с людьми общежитие на Трудовой, 22

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Ленинский районный суд Томска признал ничтожным договор, по которому бывшее общежитие шпалопропиточного завода продали принадлежащей бизнесменам Владиславу Левчугову и Андрею Князеву фирме «Оазис». Об этом сообщает областная прокуратура.

«Прокуратура Томска обратилась в суд с требованием признать ничтожным договор купли-продажи здания общежития и земельного участка под ним, признании права собственности на данные объекты недвижимости за муниципальным образованием «Город Томск». Решением Ленинского районного суда заявленные требования удовлетворены», — говорится в сообщении.

Ранее проверка прокуратуры, проведенная по коллективному обращению жильцов дома, установила, что здание общежития передали в муниципальную собственность еще в 2015 году. Но тогда право собственности «не было зарегистрировано в установленном порядке».

Напомним, Томский шпалопропиточный закрылся в 2012 году. Через несколько лет общежитие и другие строения вместе с землей выкупила ТДСК. Изначально строительная компания обещала передать общежитие городу, но взять здание в таком состоянии муниципалитет отказался. Летом этого года фирма «Оазис», купившая здание у ТДСК, начала присылать жильцам уведомление о расторжении договора найма с требованием покинуть квартиры.

Большинство жителей дома — пенсионеры, для которых это единственное жилье. Уполномоченный по правам человека Елена Карташова сообщала, что неизвестные несколько раз перерезали электрические провода в доме, а одной из жительниц камнем разбили окно в квартире.

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