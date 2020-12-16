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16 декабря,
2020
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Суд признал дважды осужденного экс-главу томского главка МЧС Бегуна виновным и по третьему делу

ТВ2
ТВ2
6 часов назад

Ленинский районный суд Томска признал дважды осужденного за коррупцию бывшего начальника МЧС по Томской области Михаила Бегуна виновным в превышении полномочий по еще одному делу. Об этом сообщает «Интерфакс-Сибирь».

Суд признал дважды осужденного экс-главу томского главка МЧС Бегуна виновным и по третьему делу

«В 2017 году подсудимый дал подчиненным незаконное указание о выдаче лицензии на тушение пожаров юридическому лицу, которое принадлежит его знакомому. В то же время данная организация не соответствовала лицензионным требованиям, поскольку не имела ни пожарного депо, ни пожарной техники, ни обученных пожарных», — приводит издание сообщение пресс-релиза.

Экс-начальнику главка инкриминировали ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).


С учетом совокупности с ранее вынесенными приговорами по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки) и ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) суд приговорил Бегуна к семи годам двум месяцам лишения свободы со штрафом почти в 715 тысяч рублей с лишением права занимать должности в государственных органах и органах местного самоуправления на три года, а также лишил его специального звания.


Добавим, что в июле 2019 года по первому уголовному делу суд назначил Михаилу Бегуну наказание в виде семи лет колонии строгого режима и штраф в 900 тысяч рублей (трехкратный размер суммы взятки). В середине августа 2020 года Бегуна осудили за превышение полномочий: по его указанию две частных охранных организации незаконно получили лицензии на тушение пожаров, благодаря чему смогли заключить договоры с торговыми центрами и летними лагерями.

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