Суд принял к производству иск томских противников введения QR-кодов

Томский областной суд принял к производству иск противников введения QR-кодов к администрации региона. Подписавшие иск выступают против распоряжения, обязывающего граждан при посещении общепита и торговых центров иметь с собой результаты отрицательного ПЦР-теста, документы о вакцинации или перенесенном ковиде. Об этом в своем телеграм-канале сообщила юристка Елена Волосожар, составившая иск.

Авторы коллективного иска опасаются «нарушения прав, свобод и законных интересов в ходе применения оспариваемых норм» и считают, что это «может выразиться в том числе в ограничении их конституционного права на свободу выбора места пребывания, права на беспрепятственное пользование товарами, работами, услугами на территории Томской области».

Юристка сообщила ТВ2, что коллективный иск подписали более 600 человек, также есть еще около 500 людей, готовых присоединиться к иску, их подписи будут отправлены в суд в ближайшее время.

«Иск принят к производству. Можно отдавать мне собранные подписи, я составлю заявление о присоединении к иску и направлю все в суд. Досудебная подготовка по делу назначена на 9 утра 23 ноября», — написала Волосожар.

Параллельно другая инициативная группа начала сбор подписей для жалобы прокурору области, в ней томичи выступают против введения в регионе системы QR-кодов и принуждения к вакцинации (при этом активисты отметили, что не призывают отказываться от прививок), они также готовят аналогичный судебный иск.

Ранее местные активисты записали обращение к Владимиру Путину, попросив отменить режим QR-кодов, который, по их мнению, нарушает Конституцию и ряд других законов РФ, а также ведет к сегрегации населения. Они также потребовали «привлечь к ответственности губернатора и главного санитарного врача Томской области за превышение своих должностных полномочий и создание социальной напряженности в регионе».

Две недели назад в Томске запустили петицию против введения QR-кодов в Томске. Ее подписали больше 3,5 тысяч человек. Подобные обращения также публиковали жители Хабаровска, Новосибирска, Ульяновский области, Чувашии, Республики Башкирии.

Система QR-кодов заработала в Томской области с 8 ноября. Теперь они нужны для посещения кафе, ресторанов, театров, концертных залов, музеев, библиотек, спортивных учреждений (в том числе бассейнов и фитнес-клубов), парикмахерских, салонов красоты, торгово-развлекательных центров (ТРЦ) и гостиниц. С 15 ноября QR-коды станут проверять и в кинотеатрах. Альтернативой QR-кодам являются свежий ПЦР-тест, а также справка о перенесенном ковиде за последние шесть месяцев.

При этом, ранее губернатор Томской области Сергей Жвачкин утверждал, что в регионе QR-коды заработают в крайнем случае.

«Мы должны сделать всё, чтобы избежать локдауна, остановки работы предприятий. Нам нужно сделать всё, чтобы сберечь здоровье людей и сохранить бизнес, чтобы он имел возможность работать, — подчеркнул губернатор Томской области Сергей Жвачкин сегодня, 8 ноября. – Но для этого всем нам нужно жестко соблюдать санитарно-эпидемиологические ограничения: от масочного режима и обязательной термометрии до проверок прививочных сертификатов на входе».

10 ноября в Томской области установлен новый антирекорд по числу заболевших ковидом за сутки. Подтверждено 275 случаев. В целом, с начала пандемии ковид подтвердился у более чем 50 тысяч жителей региона. До 1 декабря в регионе действует масочный режим, который с большой долей вероятности будет продлен.