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Суд приговорил мэра Томска Ивана Кляйна к двум годам колонии

ТВ2 ТВ2

Советский районный суд Томска приговорил Ивана Кляйна к двум годам колонии общего режима и постановил отправить его в СИЗО, сообщает корреспондент ТВ2 из зала суда.

Суд признал Ивана Кляйна виновным по двум эпизодам по части 2 статьи 285 УК (злоупотребление должностными полномочиями, совершенное главой органа местного самоуправления) и по статье 289 УК (незаконное участие в предпринимательской деятельности).

Судья Николай Хабаров во время заседания сказал, что считаются доказанными факты того, что Иван Кляйн дважды злоупотребил своими полномочиями и участвовал в управлении «Томским пивом». Характеризуя показания бывшего заммэра Анны Подгорной, судья сказал, что считает их достоверными. «Суд кладет показания в основу приговора», — озвучил Хабаров. Доводы защиты о том, что Подгорная могла оговорить Кляйна, суд посчитал голословными. Также суд пришел к выводу, что и показания Рината Аминова являются достоверными, это подтвердилось за счет показаний Анны Подгорной. Достоверными признаны и показания экс-заммэра по безопасности Михаила Сурикова, которому суд накануне смягчил приговор. Они, по словам судьи, соотносятся с показаниями Аминова и Подгорной.

В качестве доказательства того, что Иван Кляйн участвовал в управлении «Томским пивом» судья привел разговор между Кляйном и Руссковым,  из которого следует, что Кляйн осведомлен о ситуации на заводе, в частности о новых сортах пива и о динамике продаж кваса. 

При этом показания Ивана Кляйна суд посчитал голословными и не подтвержденными доказательствами. Ложными в суде посчитали показания Светланы и Галины Кляйн. По словам судьи Николая Хабарова, они давались с целью помочь Ивану Кляйну избежать уголовного наказания.

Отметим, во время заседания судья переквалифицировал действия Кляйна по первым двум эпизодам уголовного дела с части 2 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) на часть 2 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

По предварительным подсчетам, с учётом срока домашнего ареста, Иван Кляйн проведёт в колонии около 10 месяцев.

Утром у здания суда собрались больше сотни томичей. После оглашения приговора они на улице скандируют «Верните Томску мэра», многие плачут, говорит наш корреспондент.

Подробнее прочитать весь ход заседания можно в нашем онлайне.

Напомним, Ивана Кляйна обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) и статьей 289 УК РФ (незаконное участие в предпринимательской деятельности).

Мэр Томска не признает свою вину. В своей речи в суде он отмечал, что обвинение в целом строится «на искажении фактических обстоятельств, неверной трактовке событий, а иногда и откровенной фабрикации и оговоре со стороны заинтересованных в моем оговоре — бизнесмена Аминова и бывших подчиненных мэра — Подгорной (Касперович) и Сурикова». По мнению Кляйна, уголовное преследование может быть вызвано тем, «что он стал кому-то неугоден».

По версии следствия, Иван Кляйн, будучи мэром Томска, продолжал руководить «Томским пивом», добиваясь для предприятия определенных льгот, в то время, как его жена Галина Кляйн была лишь номинальным директором предприятия. Кроме того, следствие утверждает, что Кляйн умышленно допустил нарушения при выделении участка земли своей дочери Светлане, а также незаконно отказал предпринимателю Ринату Аминову в изменении территориальной зоны участка земли на улице Мокрушина, опасаясь, что строительство нового микрорайона негативно скажется на развитии одной из площадок «Томского пива». Якобы, с этой целью Иван Кляйн дал Анне Подгорной незаконное поручение — внести сведения о наличии санитарно-защитной зоны «Томского пива» в систему «ГеоКад». 

При этом, руководитель регионального Роспотребнадзора Ольга Пичугина, в ходе суда подчеркивала, что нормативная зона Радиотехнического завода, на месте которого Ринат Аминов планировал строительство микрорайона, по-прежнему существует и формально ее никто не отменял.

По утверждению адвокатов, причиной для отказа стала не санитарно-защитная зона «Томского пива», установленная в феврале 2017 года, а нерешенный вопрос транспортной доступности микрорайона Мокрушинский.

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