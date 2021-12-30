Суд приговорил мэра Томска Ивана Кляйна к двум годам колонии

Суд признал Ивана Кляйна виновным по двум эпизодам по части 2 статьи 285 УК (злоупотребление должностными полномочиями, совершенное главой органа местного самоуправления) и по статье 289 УК (незаконное участие в предпринимательской деятельности).

Советский районный суд Томска приговорил Ивана Кляйна к двум годам колонии общего режима и постановил отправить его в СИЗО, сообщает корреспондент ТВ2 из зала суда.

Судья Николай Хабаров во время заседания сказал, что считаются доказанными факты того, что Иван Кляйн дважды злоупотребил своими полномочиями и участвовал в управлении «Томским пивом». Характеризуя показания бывшего заммэра Анны Подгорной, судья сказал, что считает их достоверными. «Суд кладет показания в основу приговора», — озвучил Хабаров. Доводы защиты о том, что Подгорная могла оговорить Кляйна, суд посчитал голословными. Также суд пришел к выводу, что и показания Рината Аминова являются достоверными, это подтвердилось за счет показаний Анны Подгорной. Достоверными признаны и показания экс-заммэра по безопасности Михаила Сурикова, которому суд накануне смягчил приговор. Они, по словам судьи, соотносятся с показаниями Аминова и Подгорной.

В качестве доказательства того, что Иван Кляйн участвовал в управлении «Томским пивом» судья привел разговор между Кляйном и Руссковым, из которого следует, что Кляйн осведомлен о ситуации на заводе, в частности о новых сортах пива и о динамике продаж кваса.

При этом показания Ивана Кляйна суд посчитал голословными и не подтвержденными доказательствами. Ложными в суде посчитали показания Светланы и Галины Кляйн. По словам судьи Николая Хабарова, они давались с целью помочь Ивану Кляйну избежать уголовного наказания.

Отметим, во время заседания судья переквалифицировал действия Кляйна по первым двум эпизодам уголовного дела с части 2 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) на часть 2 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

По предварительным подсчетам, с учётом срока домашнего ареста, Иван Кляйн проведёт в колонии около 10 месяцев.

Утром у здания суда собрались больше сотни томичей. После оглашения приговора они на улице скандируют «Верните Томску мэра», многие плачут, говорит наш корреспондент.

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