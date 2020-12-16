Суд приговорил к условному сроку томичку, похитившую у работодателя более 1,5 миллиона рублей

В ходе суда было установлено, что с января 2015 года по март 2018 года подсудимая, работая продавцом-кассиром в кафе-кондитерской и пользуясь доверием работодателя, не вносила в кассу часть наличных денег, полученных от покупателей. Чтобы скрыть это, она вносила в бухгалтерский отчет ложные данные о безналичной оплате товаров и перечислении денег на расчетный счет предпринимателя.





Из-за большого товарооборота и небольших похищенных сумм, действия подсудимой долго оставались незамеченными. Общая сумма присвоенных за три года денег составила более 1,5 млн рублей.





В суде томичка полностью признала свою вину. В итоге суд приговорил подсудимую к четырем годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года.