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11 февраля,
2020
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Суд приговорил к условному сроку инженера УК за гибель томички от падения снега

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Ленинский районный суд Томска признал виновным бывшего инженера УК «Стройсоюз», где на подконтрольной ему территории под упавшей с крыши жилого дома глыбой льда погибла женщина.

Суд приговорил к условному сроку инженера УК за гибель томички от падения снега

Мужчине инкриминировали ч.2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших смерть человека). Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.


«Установлено, что в марте 2019 года подсудимый, являясь инженером по организации эксплуатации и ремонту зданий и сооружений ООО «Управляющая компания «Стройсоюз», не осуществил должный контроль за своевременностью очистки крыши дома №202 по проспекту Ленина в Томске и ее карниза от снега и наледи. В результате произошел сход с кровли обледеневшей снежной массы, часть которой упала на малолетнего ребенка и его бабушку. От полученных телесных повреждений женщина скончалась на месте. Ребенок получил тяжкие телесные повреждения», — говорится в сообщении.


Подсудимый свою вину признал полностью, в содеянном раскаялся, частично возместил нанесенный потерпевшим моральный и материальный ущерб.


С учетом позиции подсудимого, положительной характеристики его личности и наличия на его иждивении двух несовершеннолетних детей обвинение счело возможным исправление виновного в условиях, не связанных с изоляцией от общества.


В итоге суд приговорил подсудимого к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Приговор суда в законную силу не вступил.


Напомним, что инцидент произошел в марте 2019 года. Глыба льда упала на бабушку и ее внучку с крыши жилого пятиэтажного дома на проспекте Ленина. Ребенок был госпитализирован, женщина скончалась. Следственные органы СКР по Томской области возбудили уголовное дело. Также выяснилось, что прокуратура неоднократно выписывала предписания управляющей компании «Стройсоюз» из-за некачественной уборки снега с кровли дома на Ленина, 202. Также УК неоднократно штрафовали, в ее отношении было возбуждено административное дело.

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