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Суд приговорил бывшего заммэра Барнаула к девяти годам колонии за взятку в 15 млн рублей и турпоездку

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Бывший замглавы Барнаула Сергей Демин приговорен к 9 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима и выплатой штрафа в размере 15,1 млн рублей рублей. Также его лишили на четыре года права занимать определенные должности. Экс-чиновника признали виновным по статье «Получение лично взятки в виде незаконного оказания ему услуг имущественного характера» и «Получение должностным лицом взятки в особо крупном размере».

В ходе суда было установлено, что Сергей Демин в 2019 году назначил Александра Канакова генеральным директором акционерного общества СЗ «Барнаулкапстрой». За это он получил от него взятку в виде путевки в Испанию стоимостью более 158 тыс. рублей.

«Кроме того, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с назначенным по его поручению директором акционерного общества, Дёмин получил от предпринимателя города Барнаула взятку в размере 3,6 млн рублей из числа ранее оговоренных между бизнесменом и взяткополучателями к передаче 15 млн рублей. Денежные средства предназначались за общее покровительство и лояльное отношение к возглавляемому предпринимателем обществу со стороны администрации города», — говорится в сообщении СК.

В ноябре 2020 года Канаков был признан виновным в получении взятки и приговорен к 4 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 15 млн рублей и лишением права занимать определенные должности сроком на 5 лет.

Сергей Дёмин вину не признал. Обвинения во взяточничестве он называл «абсурдными». По словам экс-чиновника, у него не было возможности влиять на производственные и административные процессы в «Барнаулкапстрое», пишет «Толк».

«Удивляют показания Канакова, что из предполагаемой взятки в 14,5 млн рублей, которую якобы должен был я получить, ему полагалось всего 500 тыс. рублей. И это при том, что он выполнял самую грязную работу», — цитирует издание бывшего чиновника.

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