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Суд приговорил бывшего начальника томской ФССП к трем годам колонии

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Октябрьский районный суд признал виновным бывшего главу томского управления ФССП Ивана Конгарова в растрате и злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщает пресс-служба областного СУ СКР.


«Как установлено судом и следствием, подсудимый в период с января 2018 года по март 2019 года, используя свое служебное положение, давал подчиненным сотрудникам указания о подготовке приказов о премировании сотрудников УФССП по Томской области с последующим получением у них необоснованно начисленных премий, которые в дальнейшем передавались ему и были использованы им на личные нужды. Тем самым он совершил хищение чужого имущества, вверенного ему в силу занимаемой должности, в особо крупном размере, а именно присвоил денежные средства в сумме более 1 миллиона 120 тысяч рублей, выделенные региональному Управлению федеральной службы судебных приставов из средств федерального бюджета. Помимо этого, он в период с января 2018 года по март 2019 года, злоупотребляя своими служебными полномочиями, с целью сокрытия фактов отсутствия на рабочем месте и неисполнения своих служебных обязанностей, не желая утратить право на получение части заработной платы за дни фактического отсутствия на рабочем месте, давал указание подчиненным сотрудникам о подготовке приказов о его командировании в территориальные подразделения УФССП по Томской области, в действительности не имея намерений выезжать в служебные командировки. За указанный период ему было необоснованно начислено и выплачено в качестве заработной платы и командировочных расходов более 70 тысяч рублей», — говорится в сообщении ведомства.

Суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима и штрафа в размере трехсот тысяч рублей. Иван Конгаров также лишен чина – «государственный советник юстиции Российской Федерации 2 класса» и возможности занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти на три года

Был также удовлетворен иск о взыскании в пользу УФССП России по Томской области одного миллиона 12 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

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