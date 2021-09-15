Суд приговорил бывшего чиновника мэрии Томска к 5 годам колонии и штрафу за получение взятки

«Суд установил, что в мае-июне 2020 года подсудимый за незаконное денежное вознаграждение в размере 150 тысяч рублей передал собственнику помещений в построенном гаражном комплексе изготовленное им подложное разрешение на ввод этого гаражного комплекса в эксплуатацию. Из оговоренной суммы взятки обвиняемый через посредника получил денежные средства в сумме 100 тысяч рублей, передача остальной суммы взятки была предотвращена действиями сотрудников правоохранительных органов», — говорится в сообщении прокуратуры. Советский районный суд Томска признал экс-чиновника мэрии виновным по статьям УК РФ «Получение взятки» и «Служебный подлог».

Суд приговорил к пяти годам и двум месяцам исправительной колонии общего режима и штрафу в 3 миллиона рублей бывшего председателя комитета строительного контроля департамента архитектуры и градостроительства мэрии Томска Павла Аникина. Также суд лишил его права занимать определенные должности сроком на три с половиной года.

Уголовное дело было возбуждено по материалам ФСБ летом 2020 года. Тогда же был задержан и посредник — Денис Вяткин, который работал советником в департаменте архитектуры и входил в состав комиссии по землепользованию.

«Все началось с того, что председатель гаражно-строительного кооператива, ведущего более 10 лет строительство гаражного комплекса на территории, прилегающей к жилому дому по пр. Ленина, 198, предложил членам кооператива скинуться на взятку в мэрию Томска для получения разрешения на ввод этого гаражного комплекса в эксплуатацию. Подсобить в передаче денег подрядился бывший сотрудник комитета строительного контроля городского департамента архитектуры и градостроительства Денис Вяткин. Однако, похоже, кто-то из членов гаражного кооператива слил информацию в УФСБ по Томской области. В итоге были задержаны Д. Вяткин и председатель комитета строительного контроля П. Аникин. Самое интересное, что, по слухам, разрешение на ввод в эксплуатацию этого гаражного комплекса по пр. Ленина, 198, уже имелось», — описывала обстоятельства дела «Томская неделя».

Денис Вяткин признал свою вину. Процесс над ним шел в особом порядке, то есть без допроса свидетелей и был завершен 21 декабря 2020 года. Суд изначально назначил наказание в виде штрафа в 600 тысяч рублей, но тут же смягчил наказание в два раза: конечная сумма штрафа составила 300 тысяч рублей.

В августе этого года Вяткин давал показания по делу Ивана Кляйна. В ходе своего рассказа он утверждал, что Иван Кляйн на посту мэру лоббировал интересы «Томского пива». Напомним, что мэру Томска также предъявлено обвинение в незаконном участии в предпринимательской деятельности. При этом ранее все свидетели отмечали, что не помнят, чтобы Иван Кляйн, будучи градоначальником, давал какие-то указания, связанные с «Томским пивом».

«Защита полагает, что, вероятно, имеет место оговор, с целью обоснования третьего эпизода обвинения (незаконная предпринимательская деятельность). Мотивы такого оговора следует искать в сотрудничестве со следствием и в мягком приговоре суда по делу о посредничестве в получении взятки, вынесенном в отношении Дениса Вяткина в декабре 2020 года. Суд тогда вынес очень гуманный приговор, присудив Вяткину — всего 300 тысяч рублей штрафа», — комментировал показания бывшего советника ДАиГ адвокат томского мэра Андрей Гривцов.