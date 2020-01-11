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11 января,
2020
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Суд прекратил дело против бывшего инвестора «Томскавтотранса» Владимира Ильичева

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

Октябрьский районный суд прекратил уголовное дело против Владимира Ильичева.

Декабрь 2015 года. Владимир Ильичев рассказывает губернатору о своем «бизнес-плане»
Декабрь 2015 года. Владимир Ильичев рассказывает губернатору о своем «бизнес-плане»
Суд прекратил дело против бывшего инвестора «Томскавтотранса» Владимира Ильичева

Ранее сообщалось, что в Октябрьском суде Томска началось рассмотрение дела по существу в отношении инвестора «Томскавтотранса» — руководителя «Регион-транса» Владимира Ильичева. Он обвинялся по статье 285 «Злоупотребление должностными полномочиями», часть 1. Санкция статьи предусматривает штраф (до 80 тысяч рублей) и вплоть до лишения свободы сроком до четырех лет.


ФСБ подозревает Владимира Ильичева в том, что он сдавал автобусы «Томскавтотрансу» по завышенной цене, заведомо превышающей рыночную более чем на 7 миллионов рублей.


«С учетом того, что «Томскавтотранс» на момент заключения договора аренды транспортных средств имел крупную задолженность перед контрагентами, данная сделка повлекла дальнейшее ухудшение финансового состояния «Томскавтотранса», – отмечала пресс-служба ФСБ.


В свою очередь Владимир Ильичев заявлял ТВ2, что уголовное дело против него заказное.


«Регион-Транс» перестал управлять «Томскавтотрансом» летом 2018 года. Предприятие перешло под контроль администрации Томской области. Сергей Световец возглавил «Томскавтотранс» в июне 2018 года. Потом его заменил Евгений Демченко. Летом 2019 года перевозчики, осуществляющие междугородние рейсы и рейсы по области, написали письмо губернатору региона Сергею Жвачкину. Они рассказали, что долг «Томскавтотранса» перед ними растет, и предупредили, что с 1 июля будут вынуждены исключить остановку на автовокзале из пути следования.


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