Суд арестовал мэра Томска Ивана Кляйна

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Кировский районный суд заключил под стражу мэра Томска Ивана Кляйна, задержанного накануне.

С 11.00 у здания Кировского суда собрались несколько десятков томичей. Среди них — депутаты городской и областной думы, предприниматели, сотрудники администрации, работники компании «Томское пиво» и другие томичи. Они оставляли свои подписи с просьбой не избирать в отношении Ивана Кляйну меру пресечения в виде содержания под стражей. Аналогичные ходатайства приносили и к адвокатам. В общей сложности, за Ивана Кляйна поручились около тысячи человек.

Изначально объявлялось, что суд начнется в обед. Затем заседание перенесли на 13.45, потом на 16.00. В итоге мэра привезли на заседание около 17:00. Толпа встретила Ивана Кляйна аплодисментами и криками «Свободу» и «Мы с вами».

Из-за ограничений, вызванных коронавирусом, в суде могли присутствовать участники рассматриваемых дел. Журналистов на процесс не пустили.

Судебное заседание началось примерно в 17.30. В ходе слушания Следственный комитет попросил арестовать мэра сроком на два месяца. Адвокаты Ивана Кляйна утверждали, что «предъявленное обвинение несоизмеримо ни с характером задержания, ни с мерой пресечения».

В общей сложности, заседание длилось больше пяти часов. (Хотя обычно слушания по мере пресечения длятся два-три часа). В 22:00 судья удалился в совещательную комнату.

Спустя полчаса был озвучен вердикт: в отношении мэра Томска Ивана Кляйна избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Обжаловать решение суда можно в течение трех дней.

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