Суд арестовал мэра Томска Ивана Кляйна
Кировский районный суд заключил под стражу мэра Томска Ивана Кляйна, задержанного накануне.
С 11.00 у здания Кировского суда собрались несколько десятков томичей. Среди них — депутаты городской и областной думы, предприниматели, сотрудники администрации, работники компании «Томское пиво» и другие томичи. Они оставляли свои подписи с просьбой не избирать в отношении Ивана Кляйну меру пресечения в виде содержания под стражей. Аналогичные ходатайства приносили и к адвокатам. В общей сложности, за Ивана Кляйна поручились около тысячи человек.
Изначально объявлялось, что суд начнется в обед. Затем заседание перенесли на 13.45, потом на 16.00. В итоге мэра привезли на заседание около 17:00. Толпа встретила Ивана Кляйна аплодисментами и криками «Свободу» и «Мы с вами».
Из-за ограничений, вызванных коронавирусом, в суде могли присутствовать участники рассматриваемых дел. Журналистов на процесс не пустили.
Судебное заседание началось примерно в 17.30. В ходе слушания Следственный комитет попросил арестовать мэра сроком на два месяца. Адвокаты Ивана Кляйна утверждали, что «предъявленное обвинение несоизмеримо ни с характером задержания, ни с мерой пресечения».
В общей сложности, заседание длилось больше пяти часов. (Хотя обычно слушания по мере пресечения длятся два-три часа). В 22:00 судья удалился в совещательную комнату.
Спустя полчаса был озвучен вердикт: в отношении мэра Томска Ивана Кляйна избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Обжаловать решение суда можно в течение трех дней.
Иван Кляйн подозревается в «превышении должностных полномочий, совершенном главой органа местного самоуправления». Санкция статьи предусматривает наказание до семи лет лишения свободы, а также штраф до 300 тысяч рублей.
По версии следствия, в 2016 году Кляйн поручил внести сведения о наличии у «Томского пива» 300-метровой санитарно-защитной зоны, в результате чего местный предприниматель Ринат Аминов не смог построить на своем земельном участке многоквартирные дома. При этом, Иван Кляйн является основным акционером «Томского пива» и ранее руководил этим предприятием.
«В январе 2017 года Иван Кляйн подписал постановление о внесении изменений в генплан и в правила землепользования и застройки Томска в отношении территории в районе указанного земельного участка, согласно которому заявление предпринимателя было отклонено», — уточнили в СКР.
Ранее Иван Кляйн не признал свою вину, назвав уголовное дело — ошибкой. Добавим, что также под стражу сроком на два месяца поместили начальника юридического отдела «Томского пива» Вячеслава Литвина. По данным Телеграм-канала Tomskpolit, Вячеслав Литвин выступал посредником между Иваном Кляйном и Ринатом Аминовым.
Иван Кляйн — третий мэр Томска, в отношении которого возбуждают уголовные дела.
Так, Николай Николайчук, покинувший пост мэра в 2013 году из-за разногласий с областной властью, спустя год стал фигурантом дела о превышении должностных полномочий при ремонте одной из городских дорог (ст. 286 УК РФ). 24 декабря 2015 года Советский районный суд Томска признал Николайчука виновным в превышении должностных полномочий и приговорил его к 4 годам лишения свободы условно с запретом занимать должности в органах власти на срок три года. Также суд удовлетворил гражданский иск к Николайчуку о возмещении причиненного им ущерба в размере 4,7 млн рублей. Свою вину Николайчук не признал.
С 1996 по 2006 год мэром Томска был Александр Макаров. В декабре 2006 года его задержали и возбудили уголовное дело сразу по нескольким статьям УК РФ. В том числе: «злоупотребление должностными полномочиями» (ч.2.ст.285), «получение взятки в крупном размере» (п."г" ч.4 ст.290), «пособничество в совершении мошенничества в особо крупном размере» (ч.5 ст.33 и ч.4 ст.159), «вымогательство» (п."б" ч.3 ст.163). З ноября 2010 года коллегия присяжных заседателей Томского областного суда признала Макарова виновным по семи эпизодам обвинения из девяти. 15 ноября того же года экс-мэр был приговорен к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. В октябре 2011 года Верховный суд РФ снизил срок заключения Макарову на четыре месяца — до 11 лет и 8 месяцев. В июне 2016 года Макаров вышел на свободу (по условно-досрочному освобождению).
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