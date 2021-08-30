Суд подтвердил отказ в регистрации самовыдвиженцу из Катайги

Облсуд отказал самовыдвиженцу, экс-главе поселка Катайга Алексею Орловскому в регистрации на выборах в Законодательную Думу Томской области. Ранее избирком Верхнекетского района отказал Орловскому в регистрации, сочтя часть предоставленных им подписей недействительными.

Как рассказал ТВ2 Алексей Орловский, суд по его иску к избирательной комиссии Верхнекетского района собирался дважды. Первое заседание 25 августа продолжалось около трех часов, Алексей тогда отмечал «неподдельный интерес к делу у суда и представителя прокуратуры». На втором заседании 27 августа суд вынес решение в пользу избирательной комиссии и в регистрации самовыдвиженцу было отказано.

Алексей Орловский отметил, что планирует подавать апелляцию, как только ему будет выдано решение суда. Самовыдвиженец также заявил, что глава избиркома Верхнекетского района Татьяна Генералова подделала его подпись на одном из документов, по этому поводу Алексей планирует обратиться в прокуратуру.

Напомним, избирком зарегистрировал 540 кандидатов для участия в выборах в Законодательную Думу Томской области. Кандидаты будут бороться за 42 места в парламенте, выборы пройдут 17-19 сентября.