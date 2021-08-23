Суд подтвердил отказ в регистрации кандидату в областные депутаты от КПРФ Максиму Забелину

Как рассказал ТВ2 представитель юридического отдела КПРФ Олег Дорошенко, избирком отказал Максиму Забелину в регистрации на основании участия в экстремистской организации «Штабы Навального» со ссылкой на решение Октябрьского районного суда. Но в решении суда говорится лишь о том, что Максим Забелин был на несанкционированном митинге 30 января. Юрист отметил, что на заседании были предоставлены несколько видеозаписей, и ни на одной из них Максим Забелин не выкрикивал лозунгов в поддержку Алексея Навального. Несмотря на это, суд встал на сторону избирательной комиссии и оставил отказ в регистрации для кандидата от КПРФ в силе.

Первый секретарь Томского обкома КПРФ Наталья Барышникова также считает решение избирательной комиссии несправедливым и намерена продолжать бороться.