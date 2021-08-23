Суд подтвердил отказ в регистрации кандидату в областные депутаты от КПРФ Максиму Забелину
Томский областной суд отказал КПРФ в иске против областной избирательной комиссии. Партия пыталась оспорить отказ избиркома в регистрации на выборах депутату городской Думы Максиму Забелину.
Как рассказал ТВ2 представитель юридического отдела КПРФ Олег Дорошенко, избирком отказал Максиму Забелину в регистрации на основании участия в экстремистской организации «Штабы Навального» со ссылкой на решение Октябрьского районного суда. Но в решении суда говорится лишь о том, что Максим Забелин был на несанкционированном митинге 30 января. Юрист отметил, что на заседании были предоставлены несколько видеозаписей, и ни на одной из них Максим Забелин не выкрикивал лозунгов в поддержку Алексея Навального. Несмотря на это, суд встал на сторону избирательной комиссии и оставил отказ в регистрации для кандидата от КПРФ в силе.
Первый секретарь Томского обкома КПРФ Наталья Барышникова также считает решение избирательной комиссии несправедливым и намерена продолжать бороться.
«Максиму Забелину, как гражданину, отказали в праве избираться и нашей партии отказали в праве выдвигать активных кандидатов со своей позицией, — отметила Наталья Барышникова. — Думаю, что Максим Забелин в данной ситуации — это второй Павел Грудинин. Если наши кандидаты представляют угрозу «Единой России», то включается механизм зачистки этих кандидатов. Наши действия — идти до конца. Мы будем подавать апелляцию, нельзя опускать руки и ставить точку на этом этапе».
Сам Максим Забелин рассказал ТВ2, что считает отказ в регистрации «необоснованным, политизированным и незаконным». Политик уверен в том, что прошел бы в областную Думу и настроен добиваться отмены решения избирательной комиссии.
«Экстремистом меня никто не признавал, это члены избиркома сами проголосовали и снимали меня с выборов и ответственность лежит в первую очередь на них, — отметил Максим Забелин. — Объективно говоря, на эти выборы я не попадаю и сейчас главное — добиться отмены решения избиркома. Потом будут еще выборы, мне ведь всего лишь 30 лет, все еще впереди. Сейчас я буду активно поддерживать ребят, которые идут от КПРФ по округам. Боремся дальше, работаем в команде, сдаваться не собираемся. Надо всем на выборы приходить в сентябре и голосовать за оппозицию!».