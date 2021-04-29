Добрые новости
29 апреля,
2021
1
фото
Новости

Суд перенес рассмотрение дела Ивана Кляйна на май из-за его операции

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Судебный процесс над арестованным мэром Томска Иваном Кляйном возобновится 26 мая. Советский районный суд принял решение отложить процесс из-за состояния здоровья мэра.

Суд перенес рассмотрение дела Ивана Кляйна на май из-за его операции

Иван Кляйн был задержан 13 ноября 2020 года. Два месяца он находился под арестом в СИЗО. За это время состояние его здоровья ухудшилось. По словам адвокатов, были дни, когда Иван Кляйн мог с трудом встать с постели. 


В феврале 2021 года Иван Кляйн был прооперирован. На прошлой неделе ему провели еще одну операцию. Сейчас Иван Кляйн находится на восстановлении — ему предписан постельный режим, сообщили адвокаты мэра.

Рассмотрение по существу дела Ивана Кляйна началось 8 апреля. Его обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) и статьей 289 УК РФ (незаконное участие в предпринимательской деятельности).

Иван Кляйн не признает свою вину. В своей речи в суде он отметил, что обвинение в целом строится «на искажении фактических обстоятельств, неверной трактовке событий, а иногда и откровенной фабрикации и оговоре со стороны заинтересованных в моем оговоре бизнесмена Аминова и бывших подчиненных мэра Подгорной (Касперович) и Сурикова». По мнению Кляйна, уголовное преследование может быть вызвано тем, «что он стал кому-то неугоден».


ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 


Иван Кляйн: Не признаю вину. Речь арестованного мэра Томска в суде

Кто подставил мэра Кляйна. Версия

Истребление мэров

Салюты, сугробы, дом за рубль: чем запомнился Иван Кляйн на посту мэра Томска

В Томске посмотрели «Тайну подушки мэра Кляйна». Мнения


ПОДДЕРЖИ ТВ2

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.