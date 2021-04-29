Суд перенес рассмотрение дела Ивана Кляйна на май из-за его операции

Судебный процесс над арестованным мэром Томска Иваном Кляйном возобновится 26 мая. Советский районный суд принял решение отложить процесс из-за состояния здоровья мэра.
Иван Кляйн был задержан 13 ноября 2020 года. Два месяца он находился под арестом в СИЗО. За это время состояние его здоровья ухудшилось. По словам адвокатов, были дни, когда Иван Кляйн мог с трудом встать с постели.
В феврале 2021 года Иван Кляйн был прооперирован. На прошлой неделе ему провели еще одну операцию. Сейчас Иван Кляйн находится на восстановлении — ему предписан постельный режим, сообщили адвокаты мэра.
Рассмотрение по существу дела Ивана Кляйна началось 8 апреля. Его обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) и статьей 289 УК РФ (незаконное участие в предпринимательской деятельности).
Иван Кляйн не признает свою вину. В своей речи в суде он отметил, что обвинение в целом строится «на искажении фактических обстоятельств, неверной трактовке событий, а иногда и откровенной фабрикации и оговоре со стороны заинтересованных в моем оговоре бизнесмена Аминова и бывших подчиненных мэра Подгорной (Касперович) и Сурикова». По мнению Кляйна, уголовное преследование может быть вызвано тем, «что он стал кому-то неугоден».
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