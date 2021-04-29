Суд перенес рассмотрение дела Ивана Кляйна на май из-за его операции

Иван Кляйн был задержан 13 ноября 2020 года. Два месяца он находился под арестом в СИЗО. За это время состояние его здоровья ухудшилось. По словам адвокатов, были дни, когда Иван Кляйн мог с трудом встать с постели.







В феврале 2021 года Иван Кляйн был прооперирован. На прошлой неделе ему провели еще одну операцию. Сейчас Иван Кляйн находится на восстановлении — ему предписан постельный режим, сообщили адвокаты мэра.