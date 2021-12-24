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Суд отменил оправдательный приговор по делу Коли Томского

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Пятый апелляционный суд отменил приговор Томского облсуда, оправдавшего 45-летнего Николая Кузьмичева (Колю Томского) по делу о занятии высшего положения в преступной иерархии (статья 210.1 УК). Заседание прошло 23 декабря, говорится в материалах, опубликованных на сайте суда. 

Дело против Кузьмичева возбудили в 2019 году, он стал первым россиянином, преследуемым по статье о «ворах в законе». Задержали мужчину в мае того же года на даче под Томском. Следствие считало, что томич получил статус «вора в законе» с 2013 года. Сам Кузьмичев отрицал вину и на всех допросах заявлял, что не имеет воровского статуса.

В августе этого года дело Кузьмичева рассматривал суд присяжных — четверо членов коллегии поддержали сторону защиты, еще столько же — сторону обвинения. Поскольку в таких случаях решение выносится в пользу обвиняемого, мужчину оправдали и освободили в зале суда.

Через несколько дней областная прокуратура приговор обжаловала — сегодня стало известно, что суд апелляцию удовлетворил. Дело будет возвращено в Томский областной суд, но рассмотрит его уже новая коллегия присяжных.

По информации профильного издания «Прайм Крайм», Кузьмичев родился в Томске в 1976 году. Издание заявляет, что статус «вора в законе» он получил в Турции в 2013 году, а также временно проживал в этой стране.

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