Суд отклонил жалобу Навального на бездействие ФСБ

Лефортовский суд Москвы отклонил жалобу юриста Владлена Лося, которую он подал в интересах Алексея Навального на бездействие следователей ФСБ в момент ухудшения состояния здоровья блогера. Об этом сообщает ТАСС.

«Постановлением Лефортовского районного суда Москвы от 25 ноября жалоба заявителя Лося В. К., действующего по доверенности в интересах Навального А. А., поданная в порядке ст. 125 УПК РФ, в которой он просит признать незаконным бездействие следственного управления ФСБ России, оставлена без удовлетворения», — приводит ТАСС слова представителя суда.

Отмечается, что ранее юрист обратился в ФСБ с заявлением о преступлении по ст. 355 УК РФ (разработка, производство, накопление, приобретение или сбыт оружия массового поражения). С точки зрения Навального и его юриста, факт отравления блогера доказан, а значит, есть основания для возбуждения данного дела. Однако в следственном управлении ФСБ блогеру отказали.





Напомним, что в начале ноября Кировский районный суд Томска признал законным отказ следователей возбудить уголовное дело об отравлении Алексея Навального. Ранее юристы Фонда борьбы с коррупцией требовали завести дела о покушении на убийство и о посягательстве на жизнь общественного деятеля. С таким же требованием к СК обращались несколько депутатов. Добавим, что решение об отказе в возбуждении уголовного дела принял судья Кировского районного суда Алексей Карпов.