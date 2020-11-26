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26 ноября,
2020
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Суд отклонил жалобу Навального на бездействие ФСБ

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

Лефортовский суд Москвы отклонил жалобу юриста Владлена Лося, которую он подал в интересах Алексея Навального на бездействие следователей ФСБ в момент ухудшения состояния здоровья блогера. Об этом сообщает ТАСС.

Суд отклонил жалобу Навального на бездействие ФСБ

«Постановлением Лефортовского районного суда Москвы от 25 ноября жалоба заявителя Лося В. К., действующего по доверенности в интересах Навального А. А., поданная в порядке ст. 125 УПК РФ, в которой он просит признать незаконным бездействие следственного управления ФСБ России, оставлена без удовлетворения», — приводит ТАСС слова представителя суда.

Отмечается, что ранее юрист обратился в ФСБ с заявлением о преступлении по ст. 355 УК РФ (разработка, производство, накопление, приобретение или сбыт оружия массового поражения). С точки зрения Навального и его юриста, факт отравления блогера доказан, а значит, есть основания для возбуждения данного дела. Однако в следственном управлении ФСБ блогеру отказали.


Напомним, что в начале ноября Кировский районный суд Томска признал законным отказ следователей возбудить уголовное дело об отравлении Алексея Навального. Ранее юристы Фонда борьбы с коррупцией требовали завести дела о покушении на убийство и о посягательстве на жизнь общественного деятеля. С таким же требованием к СК обращались несколько депутатов.  Добавим, что решение об отказе в возбуждении уголовного дела принял судья Кировского районного суда Алексей Карпов.

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