Областной суд отклонил апелляцию на арест мэра Томска Ивана Кляйна

Областной суд оставил без изменения решение Кировского районного суда об избрании меры пресечения в виде заключении под стражу в отношении Ивана Кляйна.

«Областной суд постановил оставить без изменения решение Кировского районного суда об избрании меры пресечения в виде заключении под стражу в отношении Ивана Кляйна. Доводы защиты о том, что основания для дальнейшего применения такой меры пресечения отсутствуют, учтены не были. На 10-ти страницах апелляционной жалобы адвокаты привели и обосновали массу доводов за то, чтобы изменить меру пресечения на менее жесткую. В жалобе указывалось на неоднократные нарушения следствием и судом норм уголовно-процессуального права, на несоответствие принимаемого судом решения решениям Пленумов Верховного Суда РФ, статьям Конституции РФ и нормам Конвенции о правах человека», — отмечают адвокаты.





Кроме того, защита сообщает о существенном ухудшении здоровья Ивана Кляйна.





«Фактически в результате содержания под стражей и суровых условий применения такой меры пресечения Кляйн И.Г. превратился в тяжелобольного человека, из-за болей не способного самостоятельно передвигаться и элементарно ухаживать за собой. С учетом динамики ухудшения состояния здоровья обвиняемого можно предположить, что данное продление срока содержания под стражей может носить для него летальный характер, если только мера пресечения не будет изменена на менее строгую, и он не сможет получать полноценный уход и надлежащее лечение», — говорится в сообщении стороны защиты.





По мнению защиты, имелось достаточно оснований для применения к Ивану Кляйну менее строгой меры пресечения, чем заключение под стражу. Тем не менее, областной суд принял сторону обвинения, оставив без внимания доводы все адвокатов.





Сторона защиты добавила, что после получения копии решения суда оно будет обязательно обжаловано в кассационном порядке.