Суд отклонил апелляцию на меру пресечения для депутата гордумы Ксении Фадеевой

Томский областной суд отклонил апелляцию стороны защиты на запрет определённых действий для депутата гордумы Ксении Фадеевой. Решение Кировского районного суда оставили без изменений.
По словам адвоката Фадеевой Константина Мухаметкалиева, судья Андрей Сотников находился в совещательной комнате около минуты, после чего принял решение оставить депутата гордумы под запретом определенных действий. Ей по-прежнему запрещено посещать массовые мероприятия и общаться с кем-либо кроме близких родственников, адвоката и следователя.
«Решение суда оставили без изменений. В рамках жалобы аргументы как таковые уже не рассматривались. Прокуратура заявила, что суд первой инстанции вынес верное решение, имеются весомые основания, чтобы избрать меру пресечения», — рассказал ТВ2 Константин Мухаметкалиев.
Это решение также можно будет обжаловать в суде высшей инстанции. Сторона защиты планирует обсудить «необходимость и, главное, целесообразность» подачи такой жалобы.
Напомним, Ксению Фадееву задержали на даче за городом 28 декабря прошлого года, ее подозревают в создании экстремистского сообщества и создании НКО, посягающей на права граждан. Вечером того же дня судья Кировского районного суда Инна Фесенко назначила Фадеевой меру пресечения в виде запрета определенных действий. Защита просила оставить Фадееву под подпиской о невыезде, отмечая, что запрет на общение с неопределенным кругом лиц фактически делает невозможной ее работу депутата.
Кроме того, 25 января Росфинмониторинг включил Ксению Фадееву в список экстремистов и террористов, туда же попал ее коллега, городской депутат и экс-сотрудник томского штаба Навального* Андрей Фатеев. Сейчас в Городской Думе изучают «правовые последствия включения в реестр Росфинмониторинга с точки зрения статуса депутата».
Ксения Фадеева была координатором Томского штаба Алексея Навального* до разгрома сети штабов. В начале 2021 года ее несколько раз задерживали за участие в несогласованных акциях в поддержку Алексея Навального*. Суд приговорил ее к выплате штрафа в 25 тысяч (за акцию 23 января), 20 тысяч (за акцию 31 января), и 300 тысяч рублей за организацию акции 21 апреля, в котором Ксения Фадеева участия не принимала.
*Штабы Навального внесены Росфинмониторингом в перечень организаций, причастных к терроризму и экстремизму, 30 апреля 2021 года и запрещены в России