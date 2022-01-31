Суд отклонил апелляцию на меру пресечения для депутата гордумы Ксении Фадеевой

Томский областной суд отклонил апелляцию стороны защиты на запрет определённых действий для депутата гордумы Ксении Фадеевой. Решение Кировского районного суда оставили без изменений.

По словам адвоката Фадеевой Константина Мухаметкалиева, судья Андрей Сотников находился в совещательной комнате около минуты, после чего принял решение оставить депутата гордумы под запретом определенных действий. Ей по-прежнему запрещено посещать массовые мероприятия и общаться с кем-либо кроме близких родственников, адвоката и следователя.

«Решение суда оставили без изменений. В рамках жалобы аргументы как таковые уже не рассматривались. Прокуратура заявила, что суд первой инстанции вынес верное решение, имеются весомые основания, чтобы избрать меру пресечения», — рассказал ТВ2 Константин Мухаметкалиев.

Это решение также можно будет обжаловать в суде высшей инстанции. Сторона защиты планирует обсудить «необходимость и, главное, целесообразность» подачи такой жалобы.