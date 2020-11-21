Суд отказал в апелляции лидеру «Отрядов Путина»

Краснодарский краевой суд отказал в апелляционной жалобе неформальному лидеру «Отрядов Путина» Марату Динаеву на решение судьи о взыскании 300 тысяч рублей компенсации по делу о защите чести и достоинства томского активиста Сергея Чайковского.

«Суд отказал в удовлетворении его требований и оставил заочное решение суда без изменений, — рассказал ТВ2 Сергей Чайковский. — В ответ Марат Динаев снял несколько видео и выложил их на YouTube, где поблагодарил губернатора Краснодарского края, мэра Краснодара и Сергея Киреенко за данное решение. И заявил, что скоро подвергнется новому вооруженному нападению. Я вчера ему звонил, чтобы уточнить, будет ли он мне платить деньги. В ответ он начал мне угрожать, записал наш разговор на видео, а потом выложил ролик в интернет и заявил, что угрожал ему я».





Сергей Чайковский также сказал, что уже написал заявление в Следственный комитет по факту нарушения частной жизни, так как в ролике показали его номер телефона.





Напомним, штаб «Отрядов Путина» находится в Краснодаре, им неформально руководил глава фонда «Социальная справедливость» Марат Динаев. Пожилые сторонники Путина прославились своими провокационными акциями: вламывались в офис оппозиционера Алексея Навального, искали ген предателя у создателя Telegram Павла Дурова, сжигали чучело президента США Дональда Трампа и разбивали айфоны в знак протеста.





В ноябре того же года Сергей Чайковский написал заявление в Минюст и Следственный комитет с просьбой ликвидировать фонд и признать движение «Отряды Путина» незаконным. Минюст по его заявлению проверил «Социальную справедливость» и выявил нарушения требований действующего законодательства Российской Федерации. По результатам проверки управлением было принято решение о направлении административного искового заявления о ликвидации фонда «Социальная справедливость» и исключении из Единого государственного реестра юридических лиц на основании закона «О благотворительной деятельности и добровольчестве».

В декабре 2018 года суд ликвидировал благотворительный фонд «Социальная справедливость».





Добавим, что Сергей Чайковский стал известен после того, как в марте 2017 года опубликовал видео урока учителя истории и ОБЖ Русской классической гимназии № 2, где тот обвинил учеников, поддерживающих Алексея Навального, в фашизме и назвал «холопами англосаксов». Кроме того, в мае того же года он опубликовал открытое письмо, в котором попросил главу правительства России Дмитрия Медведева уйти в отставку из-за обвинений в коррупции. Активиста несколько раз задерживали на пикетах и митингах. В марте этого года Советский районный суд оштрафовал его за за оскорбление власти на 30 тысяч рублей.