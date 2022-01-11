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  3. Суд оштрафовал томского преподавателя, который потратил деньги, выделенные на покупку спортинвентаря
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Суд оштрафовал томского преподавателя, который потратил деньги, выделенные на покупку спортинвентаря

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Советский районный суд  признал 26-летнего преподавателя виновным в краже. Он украл деньги, предназначенные для покупки спортинвентаря. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

 

«В феврале 2021 года руководитель образовательной организации передал молодому преподавателю свою банковскую карту в целях покупки спортивного инвентаря для нужд организации. Располагая информацией о пин-коде банковской карты, мужчина, вместо выполнения поручения руководителя, осуществил перевод 85 тысяч рублей на свой банковский счет и распорядился деньгами по своему усмотрению», — говорится в сообщении.

Учитывая признание подсудимым своей вины и полное возмещение причиненного ущерба, а также положительную характеристику его личности, обвинение настаивало на штрафе. В итоге суд приговорил виновного к штрафу в размере 100 тысяч рублей.

 Приговор не вступил в законную силу.

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