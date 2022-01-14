Суд оштрафовал томича на пять тысяч рублей за оскорбление семейной пары в мессенджере

Мировой судья оштрафовал мужчину на пять тысяч рублей за оскорбление семейной пары. Административное дело было возбуждено после того, как прокуратура Томского района провела проверку по обращению местной жительницы.

Как сообщается на сайте облпрокуратуры, в октября 2021 года 53-летний мужчина отправил в группу садоводческого товарищества в мессенджере голосовое сообщение, в котором грубо высказался в адрес группы людей, в число которых вошли заявительница и её супруг. Оскорбление унизило их честь и достоинство.

В итоге было возбуждено административное дело по ч. 2 ст. 5.61 КоАП РФ (оскорбление, совершенное публично с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в отношении нескольких лиц). Суд приговорил мужчину к штрафу.